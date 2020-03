Inter, Conte: "In questo momento bisogna dimostrare forza e coraggio"

"La cosa più importante in questo momento è mostrare forza e coraggio", E' il messaggio lanciato dall'allenatore dell'Inter Antonio Conte per cercare di far fronte all'emergenza coronavirus. Poi l'appello che ogni giorno tanti calciatori e sportivi in generale fanno a tifosi e appassionati: "Bisogna far capire alle persone che stare a casa è una questione di massima importanza", le parole rilasciate a tennisworlditalia.