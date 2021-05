Inter, Conte chiude con l'Udinese: "Numeri importanti, tutta la rosa è cresciuta"

VERSO INTER-UDINESE

Il tecnico nerazzurro: "Tutta la rosa è cresciuta, è stato un campionato straordinario"

Festa scudetto con mille tifosi allo stadio, l'Inter chiude il campionato ospitando l'Udinese in un clima sereno: "Vogliamo chiudere nella maniera migliore e rendere orgogliosi i nostri tifosi. Riaverli sarà bellissimo ed è un segnale positivo - ha commentato Antonio Conte alla vigilia -. Noi abbiamo fatto qualcosa di importante quest'anno e vogliamo chiudere con una vittoria".

In attesa di capire il futuro in base anche all'incontro che ci sarà con la società, Conte può tirare le somme del biennio alla guida dell'Inter: "Sicuramente quando vinci il campionato è perché hai fatto qualcosa di importante e straordinario, qualcosa in più di tutte le altre. I numeri sono importanti e fanno capire il tipo di stagione che abbiamo giocato e vissuto - ha ribadito il tecnico nerazzurro -, per questo i complimenti vanno fatti soprattutto ai calciatori".

"La crescita - ha sottolineato Conte - è stata importante da parte di tutti i giocatori, non solo dal punto di vista tecnico-tattico ma anche riguardo la mentalità. Lavorandoci sono cresciuti molto e adesso sono giocatori che hanno vinto e quindi sanno che strada percorrere per continuare a vincere".

A San Siro per l'ultima partita ci sarà l'Udinese di Gotti: "Verranno non per onorare la firma, ma per fare bene contro i campioni d'Italia. Sono una buonissima squadra che concede pochi spazi".