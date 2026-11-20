Sulla nascita di Fondazione Inter, annunciata giovedì dalla stessa società attraverso un comunicato: "A breve la presenteremo, è una novità assoluta. Una società di calcio non è solo un fenomeno sportivo e di business. Da tempo il nostro bilancio ha raggiunto i 538 milioni di ricavi, ma è anche un fenomeno sociale e come tale deve agire nel contesto territoriale in cui siamo ma anche nel resto del mondo cercando di fare del bene e rendere felici i meno fortunati. I primi attori sono i calciatori, loro non se ne rendono conto ma con le loro gesta sono una fonte di felicità. Fare una fondazione è un passo minimo che ci sentiamo obbligati a fare e lo faremo con grande impegno".