"Questo è un premio riconosciuto alla società intera: c'è una squadra che va in campo e un'altra dietro le quinte composta da circa 350 persone che quotidianamente lavorano per supportare chi va in campo". Parole del presidente dell'Inter Beppe Marotta dopo la consegna del premio 'Squadra dell'anno' ai nerazzurri da parte del GLGS. "La macchina funziona se non vengono concessi alibi alla squadra. Nel momento in cui non ci sono alibi la squadra deve tirare fuori l'orgoglio e le motivazioni. Questo premio è da dare equamente a tutte le componenti della società", ha aggiunto.
Sulla nascita di Fondazione Inter, annunciata giovedì dalla stessa società attraverso un comunicato: "A breve la presenteremo, è una novità assoluta. Una società di calcio non è solo un fenomeno sportivo e di business. Da tempo il nostro bilancio ha raggiunto i 538 milioni di ricavi, ma è anche un fenomeno sociale e come tale deve agire nel contesto territoriale in cui siamo ma anche nel resto del mondo cercando di fare del bene e rendere felici i meno fortunati. I primi attori sono i calciatori, loro non se ne rendono conto ma con le loro gesta sono una fonte di felicità. Fare una fondazione è un passo minimo che ci sentiamo obbligati a fare e lo faremo con grande impegno".