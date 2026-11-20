"Serviranno alcuni mesi prima di riaverlo in campo": Cesc Fabregas annuncia un lungo stop per Moise Kean. "Non è il problema alla tibia che aveva avuto alla Fiorentina, alla gamba sinistra - dice l'allenatore del Como alla vigilia della ripresa del campionato contro il Cagliari -. Questa è l'altra gamba. Tutto è cominciato con la botta presa in Nazionale, pensavamo di aver risolto tutto con il trattamento di qualche settimana fa a Barcellona. Ma in allenamento Moise ha sentito ancora male, si è spaventato. La situazione è peggiorata".