L'Italia batte 6-0 la Giamaica e parte col piede giusto ai Mondiali Under 17 in Qatar. Una vittoria messa subito in cassaforte da una doppietta del talento toscano della Fiorentina Federico Croci, al 7' e al 15' di un primo tempo chiuso 4-0 grazie alla rete di Perillo al 34' e all'autogol di Nolan, dopo tocco di Perillo, al 43'. Nella ripresa, poi, rete in semirovesciata di Giammattei all'11' st e di Corigliano al 33'. Gli azzurrini allenati da Daniele Franceschini affronteranno la Costa d'Avorio nella prossima partita, prevista lunedì pomeriggio.