Andrea Ranocchia e la depressione all'Inter: "Le gambe tremavano, avevo paura di giocare"
L'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia racconta la depressione, la perdita della fascia di capitano e di come si è rialzatodi Redazione Sportmediaset
Ranocchia © Pressing
Andrea Ranocchia ha aperto il libro del proprio passato ripercorrendo il periodo più buio vissuto all'Inter, segnato da una profonda depressione e dalla perdita della fascia di capitano. Oggi l'ex difensore nerazzurro e della Nazionale, opinionista a Pressing, ha cambiato prospettiva con Athletics Mind, una piattaforma digitale pensata per mettere in contatto atleti di ogni età con psicologi e nutrizionisti. "E spero di aiutare a cambiare anche quella di altre persone. So cosa significa convivere col buio e quanto sia importante chiedere aiuto" ha aggiunto parlando al Corriere della Sera.
Ranocchia arrivò all'Inter dal Bari nell'estate 2010, pochi mesi dopo il Triplete. L'infortunio al crociato che gli era costato il Mondiale, un grande ciclo nerazzurro che stava per chiudersi, qualche anno dopo Massimo Moratti avrebbe lasciato e le stagioni difficili della squadra nerazzurra resero tutto complicatissimo: "C'era il caos. Ci sentivamo impotenti. Andare al campo era diventato un peso. Avevo perso autostima. Mi chiedevo se avrei potuto giocare ancora a calcio. Ma non in Serie A, in qualsiasi categoria. Non mi riconoscevo più".
Con il peggiorare dei risultati della squadra, le critiche si era fatte insostenibili sia allo stadio sia fuori. "Ero all'Inter da tanto. Ero diventato il primo colpevole di quella situazione. Fischi, insulti. Allo stadio, in strada, sui social. Terribile. Avevo perso serenità, non stavo bene. Non volevo uscire di casa. Ero depresso", ha ricordato Ranocchia. Poi il caso della fascia di capitano tolta a sorpresa: "L'ho scoperto alla prima amichevole. Una volta entrato in spogliatoio, ho visto che la fascia non era al fianco della mia maglia: era accanto a quella di Icardi".
Come si è dunque rialzato Ranocchia? "Ho chiesto aiuto a una figura esterna. Ho iniziato un percorso con una psicologa. Ho accettato le mie fragilità, senza giudicarle". E dice grazie pure a Spalletti, che lo difese dalle critiche di un tifoso durante un ritiro pre-campionato: "Gli sarò sempre grato".