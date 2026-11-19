Con il peggiorare dei risultati della squadra, le critiche si era fatte insostenibili sia allo stadio sia fuori. "Ero all'Inter da tanto. Ero diventato il primo colpevole di quella situazione. Fischi, insulti. Allo stadio, in strada, sui social. Terribile. Avevo perso serenità, non stavo bene. Non volevo uscire di casa. Ero depresso", ha ricordato Ranocchia. Poi il caso della fascia di capitano tolta a sorpresa: "L'ho scoperto alla prima amichevole. Una volta entrato in spogliatoio, ho visto che la fascia non era al fianco della mia maglia: era accanto a quella di Icardi".