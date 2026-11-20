"Adesso ci danno tutti addosso ma voglio vedere dove saremo tra due mesi: se saremo ancora lì, ce lo saremo meritati". Paolo Zanetti prova a scuotere l'Udinese, ultima in classifica, in vista della trasferta di domenica a Bologna. Il neo tecnico bianconero chiede una reazione dopo il ko di Venezia e avverte la squadra: "Le partite devono dare risposte, tutti sono sotto valutazione. Abbiamo lavorato sulle prestazioni individuali ma mi sarebbe piaciuto sfruttare di più la sosta. A Venezia non meritavamo di perdere però in alcune situazioni ce la siamo cercata per un atteggiamento non corretto. Ora abbiamo una partita importante, difficile, dobbiamo andare a Bologna con umiltà e senza alibi. Qualità ne abbiamo, dobbiamo dare delle risposte sul campo", ha affermato. Zanetti individua soprattutto nella fase difensiva e nella mancanza di aggressività i problemi da risolvere: "Prendiamo troppi gol, siamo spesso deboli nelle coperture e troviamo poco la porta. Siamo almeno al 30-40% in meno per quanto riguarda seconde palle e contrasti vinti: dobbiamo alzare questa parte e far emergere le nostre qualità". L'obiettivo non è accontentarsi di un pareggio: "La mentalità non deve essere sparagnina squadra può cercare il dominio, ma serve equilibrio e bisogna essere coordinati e organizzati in tutte le fasi". Sulle condizioni della rosa, il tecnico rinvia le decisioni a dopo le ultime valutazioni sui nazionali, che saranno fatte domenica mattina. "Abbiamo perso Bertola per un po', ci sono diverse situazioni da verificare, a partire da quella di Davis, e giocherà soltanto chi sarà al top". Attesa anche per Zaniolo, che ha rinunciato alla nazionale per motivi personali: "In campo deve fare la differenza, le aspettative sono alte ma non possiamo pensare che tutto sia sulle sue spalle, così si darebbero alibi agli altri. L'allenatore dei friulani conta inoltre sul contributo futuro di Alaba: "Ha vinto quattro Champions e quando parlo con lui l'unica cosa che non vedo è la paura. Quando sarà al top potrà aiutare anche i compagni più giovani". Infine il capitolo portiere: nessuna gerarchia precostituita per Okoye, in un momento difficile. "L'obiettivo è recuperarlo, ha tutto il mio supporto, ma il posto bisogna lottarselo. Conta l'Udinese, non il singolo". Parole di fiducia anche per Karlstrom, Piotrowski ed Ekkelenkamp, chiamati a dare maggiore intensità al centrocampo, reparto nevralgico per una squadra che si è ritrovata, quasi senza accorgersene, ultima da sola in classifica.