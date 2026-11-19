L'ente si propone come un alleato strategico per il mondo del Terzo Settore, mettendo a disposizione di istituzioni e associazioni le competenze e la rete relazionale della società nerazzurra per promuovere percorsi di inclusione, crescita ed emancipazione attraverso lo sport: "Il progetto rappresenta un’evoluzione naturale del percorso che l’Inter porta avanti da anni sui temi della responsabilità sociale, della sostenibilità e del supporto al territorio, con l’obiettivo di custodire, promuovere e mettere a disposizione della collettività il patrimonio umano, culturale e valoriale costruito dal Club in oltre un secolo di storia", si legge nella nota ufficiale, in cui viene ribadito come l'iniziativa "affonderà saldamente le proprie radici nel tessuto di Milano" valorizzando lo sport quale strumento di democrazia.