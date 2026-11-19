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L'Inter ha annunciato ufficialmente attraverso il proprio sito la nascita di Fondazione Inter, una nuova realtà frutto di mesi di pianificazione e che entrerà nella fase operativa nelle prossime settimane per amplificare l'impatto sociale del club sul territorio milanese e oltre i confini nazionali.
L'ente si propone come un alleato strategico per il mondo del Terzo Settore, mettendo a disposizione di istituzioni e associazioni le competenze e la rete relazionale della società nerazzurra per promuovere percorsi di inclusione, crescita ed emancipazione attraverso lo sport: "Il progetto rappresenta un’evoluzione naturale del percorso che l’Inter porta avanti da anni sui temi della responsabilità sociale, della sostenibilità e del supporto al territorio, con l’obiettivo di custodire, promuovere e mettere a disposizione della collettività il patrimonio umano, culturale e valoriale costruito dal Club in oltre un secolo di storia", si legge nella nota ufficiale, in cui viene ribadito come l'iniziativa "affonderà saldamente le proprie radici nel tessuto di Milano" valorizzando lo sport quale strumento di democrazia.
Parallelamente allo sviluppo di interventi mirati, la strategia solidale della società continuerà a poggiare sulla storica sinergia con Inter Campus (che recentemente si è distaccata, col dispiacere di Moratti), attivo dal 1997 nell'ambito della cooperazione internazionale: "In questo percorso, una componente fondamentale della strategia filantropica del Club continuerà a essere rappresentata dalla storica collaborazione con Inter Campus. Si continuerà a sostenerne lo sviluppo e le attività, consentendo al programma di esprimere nel mondo l’identità, i valori e i simboli che contraddistinguono il Club".