Thuram e Mbappé se la ridono in tribuna a San Siro guardando il cellulare: i social si scatenano
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La "trazione brit" Inter, sognata d'estate, si presenta al completo d'inverno. Nella volata di fine anno, Chivu può finalmente contare sui tre acquisti da Premier League, li ha visti fin qui a scarto ridottissimo ma in questo passaggio cruciale per il campionato e per la Champions, con nove partite in un mese, è un sollievo averli tutti a disposizione.
Partiamo dalla difesa: il reparto che più ha dimostrato fragilità recupera Stones. L'ex Manchester City ha giocato in nerazzurro soltanto 144 minuti, 4 presenze fra campionato e Champions, poi una lunga sosta per un problema tendineo. Chivu potrebbe testarlo contro l'Atalanta, fargli accumulare minuti per sfruttarlo al meglio in questa corsa finale 2026, una valutazione cruciale anche in chiave mercato perché se Stones manifestasse ancora problemi fisici la società potrebbe orientarsi sull'acquisto del danese Provstgaard per rafforzare un reparto che ha segnalato qualche debolezza.
Sarebbe pronto al rientro anche Jones, per lui 5 presenze e 242 minuti giocati. Il centrocampista è fuori dal 19 settembre, due mesi di stop per un problema agli adduttori, anche per lui il reinserimento sarà graduale.
Chi invece è partito tardi ma poi ha saputo dare un contributo efficace alla squadra è Spence. Sette presenze, 362 minuti e una curva in crescendo nell'architettura di Chivu. La posizione perfetta per trascinare la "carica brit".
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