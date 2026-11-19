Partiamo dalla difesa: il reparto che più ha dimostrato fragilità recupera Stones. L'ex Manchester City ha giocato in nerazzurro soltanto 144 minuti, 4 presenze fra campionato e Champions, poi una lunga sosta per un problema tendineo. Chivu potrebbe testarlo contro l'Atalanta, fargli accumulare minuti per sfruttarlo al meglio in questa corsa finale 2026, una valutazione cruciale anche in chiave mercato perché se Stones manifestasse ancora problemi fisici la società potrebbe orientarsi sull'acquisto del danese Provstgaard per rafforzare un reparto che ha segnalato qualche debolezza.