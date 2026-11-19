Come detto, il club è ora in attesa di una risposta e di una eventuale contro-proposta su cui ragionare. Gordon Stipic, aggiunge FCInter1908, si è preso del tempo "per analizzare attentamente sia le cifre sia la nuova formula proposta. Il dialogo tra le parti proseguirà e nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti". Per la durata, infine, si tratterebbe di una proposta per un biennale con la possibilità di inserire tra le clausole l'opzione per un terzo anno.