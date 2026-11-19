L'Inter ha presentato la propria offerta, ora il club attende con fiducia e ottimismo la risposta da parte di Gordon Stipic, l'agente di Calhanoglu. A fornire importanti novità sulla trattativa per il rinnovo del contratto con il centrocampista turco è FcInter1908: "La novità più importante - si legge infatti sul portale nerazzurro - riguarda proprio la struttura dell’offerta nerazzurra. La proposta prevede un ingaggio leggermente inferiore a quello attualmente percepito, ma con una formula economica completamente riformulata. Il club ha infatti inserito diversi bonus che permetterebbero al centrocampista di arrivare a sfiorare i 6 milioni di euro a stagione"
Un passo importante, forse decisivo, anche perché l'Inter confida nella voglia di Calhanoglu di proseguire la sua carriera in nerazzurro, nel segno di un legame forte, consolidatosi nel tempo, e di una reciproca stima.
Come detto, il club è ora in attesa di una risposta e di una eventuale contro-proposta su cui ragionare. Gordon Stipic, aggiunge FCInter1908, si è preso del tempo "per analizzare attentamente sia le cifre sia la nuova formula proposta. Il dialogo tra le parti proseguirà e nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti". Per la durata, infine, si tratterebbe di una proposta per un biennale con la possibilità di inserire tra le clausole l'opzione per un terzo anno.