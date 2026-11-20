Raffaele Palladino non ha gradito le dichiarazioni di Torbjorn Heggem, che durante la sosta ha espresso il proprio malumore per il mancato impiego nelle ultime partite, ipotizzando l'addio al Bologna a gennaio. E allora, ecco la decisione: "Gli ho parlato, non convocato per l'Udinese. Certe sue parole sono state strumentalizzate ma lui ha esagerato". Un segnale del tecnico al giocatore e al gruppo, in vista del mercato, ma soprattutto della ripresa del campionato. Palladino arrivò sulla panchina rossoblù dicendo di voler arrivare a "rompere le scatole a quelle davanti": reduce da quattro vittorie consecutive e cinque nelle ultime sei uscite ora il Bologna è tre punti dal sesto posto e il calendario prevede la sfida con l'Udinese al Dall'Ara e poi una trasferta a Venezia: "La gara di domenica può essere uno spartiacque. Sarà importantissima e difficilissima, perché i bianconeri hanno cambiato allenatore e hanno individualità forti, non meritano la classifica che hanno. Non dobbiamo mollare un centimetro e non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti o c'è il rischio di tornare sotto, è un attimo". Palladino non nasconde di lavorare su un Bologna a trazione anteriore: "Cambiaghi, Bernardeschi e Orsolini insieme? Mi stuzzica l'idea, voglio poter impiegare più giocatori forti possibili, anche a scapito di qualche equilibrio. A sinistra, senza Miranda, ho Alhassane che è tornato solo ieri dalla nazionale. Domani deciderò su alcune soluzioni che go ptovato".