Inter, Chivu: "Tre punti e prova di maturità. Frattesi? Mi fido di lui e non vedo l'ora finisca il mercato"

Il campo ha detto che l'Inter ha fatto quel che doveva: vittoria, controllo delle energie e momentaneo allungo in classifica. Per Chivu le risposte attese dopo lo sforzo di Champions contro il Dortmund: "Da Cremona mi porto via la vittoria, la maturità nel capire momenti e trovare modalità per vincere" ha dichiarato il tecnico nerazzurro a Sky. "Dal punto di vista del dominio per quello che ci hanno concesso siamo stati in gara, un po’ lenti nella manovra, mancava qualche energia. Ma l’abbiamo sbloccata, siamo andati in doppio vantaggio, poi un calo e un rilassamento nel secondo ci sta per risultato ed energie. Era importante vincere e portarla a casa, sono contento di averla portata a casa.