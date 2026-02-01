Serie A, Cremonese-Inter 0-2: Chivu vola con Lautaro e Zielinski

© Getty Images
La sblocca il capitano al 16', raddoppia l'ex Napoli al 31': i nerazzurri provano la fuga, Milan a -8
Nella ventitreesima giornata di Serie A, l'Inter batte 2-0 la Cremonese, risponde al Napoli e, in attesa di Bologna-Milan, manda i rossoneri a -8. Partita subito ben indirizzata allo Zini: al 16', Lautaro segna di testa su calcio d'angolo battuto da Dimarco. Poco dopo la mezz'ora di gioco, Luis Henrique, tra i migliori in campo, serve invece Zielinski, che con un sinistro dalla lunghissima distanza sorprende un non perfetto Audero. Nella ripresa, il portiere di casa, ex del match, va a terra per un petardo lanciato nella sua direzione dal settore ospiti: la partita, sospesa per qualche minuto, riprende senza particolari problemi. Chivu gestisce con i cambi (tra questi, il ritrovato Darmian), anche se i grigiorossi vanno vicinissimi a riaprirla all'85' con il palo colpito da Zerbin. Finisce tuttavia 2-0: i nerazzurri provano la fuga. Nicola, invece, incassa il sesto ko nelle ultime nove partite, ma resta comunque a +6 sulla zona retrocessione. Nel 2026, tuttavia, non ha ancora vinto.
LE PAGELLE DI CREMONESE-INTER
IL TABELLINO
CREMONESE-INTER 0-2
Cremonese (3-5-2): Audero 5,5; Folino 5,5, Baschirotto 6, Ceccherini 5,5 (22' st Faye 6); Terracciano 5,5, Zerbin 6,5, Grassi 5,5 (30' st Floriani sv), Maleh 6 (50' st Johnsen sv), Pezzella 6; Bonazzoli 6 (22' st Djuric 6), Vardy 6. A disp.: Silvestri; Nava, Bianchetti. All.: Nicola 6
Inter (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6, Akanji 6,5, Bastoni 6,5; Luis Henrique 5,5 (15' st Darmian 6), Frattesi 6 (15' st Mkhitaryan 6), Zielinski 7, Sucic 6 (37' st Diouf sv), Dimarco 7; Esposito 6,5 (15' st Thuram 6), Lautaro 7 (29' st Bonny sv). A disp.: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Acerbi, Kamate, Cocchi, Bovo. All.: Chivu 6,5
Arbitro: Massa
Marcatori: 16' Lautaro, 31' Zielinski
Ammoniti: Ceccherini (C), Baschirotto (C), Vardy (C)
LE STATISTICHE DI CREMONESE-INTER
L'Inter vanta il 100% di successi contro le squadre che occupano attualmente una posizione nella seconda metà della classifica in questa stagione di Serie A: 12 sfide, con ben 33 reti realizzate e solo sei subite.
L’Inter è la squadra che nei maggiori cinque campionati europei ha mantenuto più volte la porta inviolata in trasferta in questa stagione: sette clean sheet esterni per i nerazzurri.
Lautaro Martínez ha segnato 128 gol in Serie A con la maglia dell'Inter, eguagliando Alessandro Altobelli al quarto posto tra i migliori marcatori nerazzurri nella competizione.
La Cremonese è una delle quattro squadre, con Cagliari, Hellas Verona e Torino, contro cui Lautaro Martinez è riuscito a segnare in quattro sfide consecutive in Serie A.
Con cinque gol e otto assist in questo campionato, Federico Dimarco sta vivendo la sua miglior stagione di Serie A per numero di partecipazioni attive (13) – ha anche stabilito il suo record di assist, superando i sette della scorsa stagione.
Federico Dimarco ha fornito otto passaggi vincenti in Serie A nel 2025/26 e nei maggiori cinque campionati europei solo tre giocatori hanno fatto meglio: Luis Díaz (nove), Bruno Fernandes (12) e Michael Olise (15) – a quota otto anche Lamine Yamal.
Piotr Zielinski ha segnato tre gol da fuori area in questo campionato, solo Nico Paz e Hakan Çalhanoglu (entrambi quattro) hanno fatto meglio nella competizione.
Piotr Zielinski ha segnato quattro gol in questo campionato, suo miglior risultato dal 2021/22 in una singola stagione di Serie A (sei in quel caso, con la maglia del Napoli).
Tre dei quattro gol realizzati da Piotr Zielinski in questa Serie A sono arrivati da fuori area - tra i giocatori con altrettante o più marcature all'attivo in questa stagione nei cinque principali campionati europei, il polacco è quello che in percentuale ha realizzato più reti dalla distanza (75% - 3/4).