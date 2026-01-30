INTER

Inter, Zanetti: "Evitato Mourinho? Non sottovalutiamo il Bodo, ci sono molte insidie"

Il vice-presidente nerazzurro: "Dal clima al campo sintetico: massima attenzione a tutti i particolari"

30 Gen 2026 - 12:47
Niente Mourinho per l'Inter! E' infatti il Bodo/Glimt, e non il Benfica, l'avversario dell'Inter nei playoff di Champions. Per alcuni un sospiro di sollievo - forse perché resta nella mente il clamoroso finale di partita dei portoghesi contro il Real Madrid - non per Javier Zanetti che da attento conoscitore sa quanto alto sia anche il valore dei norvegesi, evidenziato proprio dal cammino fatto nella prima fase di questa Champions, coronato dal successo in casa dell'Atletico Madrid: "Bisognerà coprirsi bene, abbiamo visto le temperature, ci sarà molto freddo" ha esordito con una battuta il vicepresidente nerazzurro. "Va fatta molta attenzione, si è visto anche nell'ultimo turno. Bisogna prepararla al meglio. L'Inter vuole essere protagonista anche in Champions. Purtroppo manca quel punto con il Liverpool, ora non saremmo qui. Accettiamo tutto e ora ci prepariamo ad affrontare una squadra da non sottovalutare".

"Mourinho evitato? Josè è un grande, lo conosciamo molto bene. Mi vengono sempre in mente tantissimi ricordi legati a lui. Affrontiamo però il Bodo e ci prepareremo al meglio, poi nel prosieguo vedremo cosa accadrà. Di sicuro cureremo tutti i particolari. Non è da sottovalutare neanche il campo sintetico, può proporre insidie. Non è mai semplice, ci prepareremo su tutto. Volti nuovi dal mercato? Ausilio e Baccin stanno lavorando. Vediamo se capitano opportunità, ma la squadra è forte. Vogliamo essere competitivi sia in Champions League che in campionato".

inter
bodo/glimt
champions
zanetti

