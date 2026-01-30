Inter, Zanetti: "Evitato Mourinho? Non sottovalutiamo il Bodo, ci sono molte insidie"

Niente Mourinho per l'Inter! E' infatti il Bodo/Glimt, e non il Benfica, l'avversario dell'Inter nei playoff di Champions. Per alcuni un sospiro di sollievo - forse perché resta nella mente il clamoroso finale di partita dei portoghesi contro il Real Madrid - non per Javier Zanetti che da attento conoscitore sa quanto alto sia anche il valore dei norvegesi, evidenziato proprio dal cammino fatto nella prima fase di questa Champions, coronato dal successo in casa dell'Atletico Madrid: "Bisognerà coprirsi bene, abbiamo visto le temperature, ci sarà molto freddo" ha esordito con una battuta il vicepresidente nerazzurro. "Va fatta molta attenzione, si è visto anche nell'ultimo turno. Bisogna prepararla al meglio. L'Inter vuole essere protagonista anche in Champions. Purtroppo manca quel punto con il Liverpool, ora non saremmo qui. Accettiamo tutto e ora ci prepariamo ad affrontare una squadra da non sottovalutare".