Atalanta, Palladino: "Un punto guadagnato, come una vittoria"

"Sono orgoglioso dei ragazzi, di cosa hanno fatto e di cosa hanno espresso. Mi prendo il lato positivo di quanto successo oggi. Ho chiesto alla squadra di stare nella difficoltà della partita, mi è piaciuto lo spirito e il lottare assieme. Abbiamo ragionato da squadra, difendendo bene e buttando il cuore oltre l'ostacolo. Un punto guadagnato come una vittoria". Così il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha commentato, a Dazn, il pareggio contro il Como. "Credo che questa partita ci dia tanto, a prescindere dal punto in sé. Sincero, avrei voluto giocarmela in undici contro undici perché volevo vincerla. Non è stato possibile, abbiamo dovuto modificare tutto e metter dentro le giuste caratteristiche. Per noi è come se fosse una vittoria, mi interessa la crescita mentale della squadra - ha aggiunto -. Ho parlato con Ahanor, ciò che gli ho detto resta tra noi ma per me è un futuro campione, ha 17 anni e ha commesso una leggerezza ma era consapevole di ciò che aveva fatto".