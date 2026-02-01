Cremonese-Inter, le pagelle: Zielinski ha imparato a fare il Calhanoglu

© Getty Images
Lautaro e Dimarco sono le certezze di Chivu, che ritrova ossigeno per la fascia destra con il rientro di Darmian. Ancora incerta la prestazione di Luis Henriquedi Enzo Palladini
INTER
Sommer 6 - Un'uscita da libero vecchio stampo su Vardy in un primo tempo che poi lo vede poco sicuro su un tiro dalla distanza di Bonazzoli. Secondo tempo senza paure se non per un mischione verso la fine.
Bisseck 6 - Quando gioca con la concentrazione giusta, è davvero un difensore che si fa notare per l'eleganza dei movimenti e la buona tecnica. Un punto di forza. Basta non distrarsi. Ci prova un po' verso la fine ma Chivu gli urla dietro.
Akanji 6,5 - La pulizia e la precisione delle sue chiusure sono ormai una costante di questa stagione. Difensore di livello internazionale, sicuro di sè e rassicurante per i compagni di squadra.
Bastoni 6,5 - Con la partita che si mette subito sul binario giusto, si mette a fare il Bastoni, nel senso che partecipa con puntaulità alla fase di possesso, si inserisce nel gioco offensivo, si allarga per crossare. Ma che sappia fare tutto questo non è una novità.
Luis Henrique 5,5 - Continua a non convincere, ma soprattutto a non essere convinto. Una continua ricerca del compagno più vicino, del passaggio facile. Una fuga dall'errore che il resto della squadra (ma ovviamente anche l'allenatore) sembra percepire fin dai primi tocchi. Però in un caso il passaggio facile (per il 2-0 di Zielinski) è quello vincente.
Dal 15' st Darmian 6 - Il suo rientro suona come una benedizione per Chivu, che finalmente ha un'alternativa seria per la fascia destra, anche se avrà bisogno di tempo per entrare in forma.
Frattesi 6 - A poche ore dalla chiusura di un mercato che ha visto ancora una volta il suo nome girare l'Europa a una velocità vorticosa, si ritrova titolare e nonostante la disabitudine ci mette forza fisica e attenzione, da bravo professionista.
Dal 15' st Mkhytarian 6 - Mette la sua sapienza al servizio di una squadra che sta gestendo il risultato senza grandi rischi.
Zielinski 7 - Un gol alla Calhanoglu, con uno splendido tiro dalla distanza e una buona interpretazione del ruolo di regista. L'adattamento non è stato immediato, ma adesso Chivu ha un signor playmaker alternativo al turco.
Dimarco 7 - La puntualità con la quale partecipa alle azioni da gol dell'Inter è persino disarmante. Poco più di un quarto d'ora ed ecco che dalla bandierina parte il suo ennesimo assist, destinatario Lautaro Martinez. Nel corso della partita si fa vedere spesso dalla parte destra, non solo per battere le punizioni ma probabilmente per andare a rattoppare le lacune di Luis Henrique.
Sucic 6 - Si è ripreso da un periodo di appannamento in cui non entrava in campo con la giusta concentrazione. Quando è così presente a sé stesso è una risorsa importante per la squadra nerazzurra.
Dal 37' st Diouf sv.
Lautaro Martinez 7 - Segnare per lui in questo periodo sembra il gesto più naturale del mondo. Sempre nel posto giusto al momento giusto, anche per via aerea, senza pietà per i portieri. Sbloccato il risultato, si diverte a fare il vero "diez" con l'azione personale che sfocia nel gol di Zielinski.
Dal 29' st Bonny sv.
P. Esposito 6,5 - Si muove tanto e bene, con la freschezza del ventenne con tanta voglia di mettersi in mostra e una saggezza che normalmente si acquisisce dopo i venticinque anni. Al fianco del suo capitano sta trovando ulteriore consapevolezza.
Dal 15' st Thuram 6 - Ancora alla ricerca della condizione migliore, in questo momento è terzo nella gerarchia degli attaccanti ma si tratta di una considerazione momentanea.
Allenatore Chivu 6,5 - Premiato in settimana come miglior allenatore del mese di gennaio in Serie A, conferma di meritare questo riconoscimento con una partita logica, autoritaria, impostata nella maniera giusta per non soffrire.
CREMONESE
Audero 5,5; Folino 5,5, Baschitotto 6, Ceccherini 5,5 (22' st Faye 6); Terracciano 5,5, Zerbin 6,5, Maleh 6 (50' st Johnsen sv), Grassi 5,5 (30' st Floriani sv), Pezzella 6; Vardy 6, Bonazzoli 6 (22' st Djuric 6). Allenatore Nicola 6.