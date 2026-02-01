Como, Fabregas: "Oggi è più demerito nostro, la palla non voleva entrare"

"Voglio prima di tutto mandare un messaggio di supporto a Nico Paz, nel mondo del calcio ci lamentiamo che non ci siano giovani di talento perché non gli diamo opportunità poi ai primi sbagli si uccidono. Ma noi dobbiamo far crescere i ragazzi". Così il tecnico del Como Cesc Fabregas dopo lo 0-0 di Bergamo contro l'Atalanta. "La squadra ha fatto di tutto e di più per vincere la partita, anche in 11 contro 11. Oggi è più demerito nostro, la palla non voleva entrare. Champions^ Noi pensiamo alla nostra storia".