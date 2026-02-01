Niente rosso per McKennie, che poi raddoppia: bufera sui social per "l'uomo in più" della Juve

Grandi polemiche al Tardini e sui social per quanto accaduto intorno alla metà del primo tempo di Parma-Juventus, coi bianconeri in vantaggio per 1-0. McKennie entra duro su Troilo, l'arbitro Fourneau estrae il giallo e dopo il check il Var conferma. L'intervento del centrocampista bianconero però è al limite e sui social molti tifosi gridano allo scandalo perché secondo loro lo juventino andava espulso per essere entrato in modo imprudente. A gettare ulteriore benzina sul fuoco, poco dopo, arriva anche il gol in acrobazia dell'americano: "La Juve raddoppia col suo uomo in più" il commento in diretta del telecronista, che manco a dirlo ha scatenato diverse ironie sul web...