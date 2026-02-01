Lautaro, cuore di papà: gol e dedica alla figlia per il compleanno. Eguagliato Altobelli in Serie A

Lautaro Martinez ha sbloccato il risultato dell'Inter sul campo della Cremonese realizzando il 13° gol in questo campionato. Il capitano nerazzurro sempre più in testa alla classifica marcatori. Dopo il gol ecco la dedica per il compleanno della piccola Nina. Con questa rete Lautaro ha eguagliato Alessandro Altobelli a 128 gol al 4° posto tra i migliori marcatori dell'Inter in Serie A: davanti a loro solo Giuseppe Meazza (197), Benito Lorenzi (138) e Stefano Nyers (133).