Chivu: "All'Inter per costruire qualcosa di grande. Pio Esposito è stato coraggioso". E sulla Champions...

La gavetta allo Spezia e il primo anno in nerazzurro l'hanno reso: "più pronto, più maturo, ma con la stessa fame e la stessa voglia di migliorarsi." Un esempio, quello di Esposito, che dovrebbe ispirare tanti talenti che, soprattutto al giorno d'oggi, rischiano la dispersione. Un fenomeno in crescita, ma Chivu smentisce: "Una situazione così drammatica io non la vedo. Per me è una questione di cicli. È facile puntare il dito, 'gli allenatori del settore giovanile sbagliano, i giovani non ci sono più'. No, non è così, queste sono scuse, bisogna trovare modi e soluzioni nel fare, nel capire dove abbiamo sbagliato noi, perché la colpa è nostra, non è di quelli che arrivano da sotto".