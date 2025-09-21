Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
INTER

Inter, Chivu: "Ho visto l'atteggiamento giusto ma possiamo fare meglio. Contento di Pio, regge la pressione"

Il tecnico nerazzurro dopo la vittoria sul Sassuolo: "Bene Martinez, soluzione per il futuro"

21 Set 2025 - 23:31
1 di 27
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

"La nota positiva è la vittoria perché eravamo in debito su questo aspetto. Potevamo chiuderla prima ma abbiamo trovato un portiere in grande giornata. Poi abbiamo sofferto nel finale. Ci abbiamo creduto, abbiamo fatto il nostro gioco. Era importante vincere". Cristian Chivu commenta così il successo dell'Inter sul Sassuolo che arriva dopo due ko di fila in campionato. "I cori per me? Mi fa piacere quando si incoraggia la squadra, i ragazzi ne hanno bisogno. L'Inter può fare meglio, attaccare meglio la profondità - ha proseguito a Dazn - Abbiamo avuto carattere, voglia e determinazione, l'atteggiamento è stato giusto. Quando loro ti fanno gol si soffre e sono contento che abbiamo sofferto fino in fondo".

"Pio Esposito come vive questo momento? Le risposte le ha date in campo, si è integrato subito, regge la pressione, il contatto fisico. Sono contento di quello che sta facendo per la squadra. Con Thuram si completano, la stessa cosa vale per Bonny, che sa fare un po' tutto, sa integrarsi bene con gli altri tre. I quattro attaccanti stanno facendo un grande lavoro. Un Martinez gioca? Ho mantenuto la promessa. Ho dei portieri validi, che si completano e che si aiutano, sono contento della sua prova. L'obiettivo è dare minuti a Pepo. Non vorrei che in futuro succeda qualcosa che ci lascia senza soluzioni. Sommer rimane la nostra prima scelta ma non bisogna aspettare solo la Coppa Italia per far giocare l'altro".

Leggi anche

Dimarco-Augusto: la corsia sinistra dell'Inter affonda il Sassuolo, Chivu ritrova i tre punti

inter
chivu

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:28
DICH GILARDINO PRE NAPOLI 21/9 DICH

Gilardino: "Nel nostro vocabolario non può esserci la parola paura"

00:34
Chivu: "Importante saper soffrire"

Chivu: "Importante saper soffrire"

00:45
Cremonese-Parma 0-0: gli highlights

Cremonese-Parma 0-0: gli highlights

02:07
Lazio-Roma 0-1: gli highlights

Lazio-Roma 0-1: gli highlights

01:09
Torino-Atalanta 0-3: gli highlights

Torino-Atalanta 0-3: gli highlights

01:11
Fiorentina-Como 1-2: gli highlights

Fiorentina-Como 1-2: gli highlights

03:06
Inter-Sassuolo 2-1: gli highlights

Inter-Sassuolo 2-1: gli highlights

02:00
Cheddira: "Partita decisa dagli episodi"

Cheddira: "Partita decisa dagli episodi"

02:14
Grosso: "Rigore per noi? Se l'arbitro avesse avuto più coraggio..."

Grosso: "Rigore per noi? Se l'arbitro avesse avuto più coraggio..."

02:19
Marotta: "Lo stadio è un'emergenza"

Marotta: "Lo stadio è un'emergenza"

02:13
Carlos Augusto: "Vittoria importante"

Carlos Augusto: "Vittoria importante"

01:33
MCH AZ FEYENOORD OK MCH

Il Feyenoord pareggia 3-3 con l'AZ Alkmaar, l'allungo in testa sfuma al 97'

01:29
MCH PSV-AJAX 2-2 MCH

Tra PSV e Ajax finisce 2-2, i lancieri salvati da Gloukh all'88'

02:17
DICH PELLEGRINI POST DERBY 21/9 DICH

Luca Pellegrini: "Abbiamo creato tanto, siamo stati sfortunati "

00:46
DICH CRISTANTE POST DERBY 21/9 DICH

Cristante: "Vittoria fondamentale per noi. Pellegrini se lo meritava"

02:28
DICH GILARDINO PRE NAPOLI 21/9 DICH

Gilardino: "Nel nostro vocabolario non può esserci la parola paura"

I più visti di Inter

DICH CHIVU PRE SASSUOLO 20/9 DICH

Chivu: "Il rumore dei nemici? Fa parte del gioco..."

Chivu: "Un Martinez giocherà... Rumore dei nemici? Non guardo in faccia a nessuno"

Per Lautaro lavoro personalizzato sul campo, per il Sassuolo si scaldano Esposito e Bonny

Lautaro torna in gruppo: ora decide Chivu che tiene in caldo Esposito, pronto a una nuova prima

Francesco Pio Esposito

Inter, senza Lautaro striscia positiva. E per Pio Esposito settimana da sogno

L'Inter allontana i fantasmi dello Stadium: l'Europa è ancora il suo habitat e quell'intesa Pio-Thuram...

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:35
Inter, Luis Henrique: "Felice di questo gruppo, tutti mi incoraggiano"
23:14
Sassuolo, Grosso: "Usciamo a testa alta. Arbitro? Serviva un pizzico di coraggio"
23:12
Inter, Carlos Augusto: "Fatto di tutto per portarla a casa"
23:08
Inter, Dimarco: "Era importante vincere, il campionato è lungo"
21:03
Fiorentina, Pioli: "Ripetiamo stessi errori, sono triste e amareggiato"