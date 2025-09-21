Inter, Chivu: "Ho visto l'atteggiamento giusto ma possiamo fare meglio. Contento di Pio, regge la pressione"

"La nota positiva è la vittoria perché eravamo in debito su questo aspetto. Potevamo chiuderla prima ma abbiamo trovato un portiere in grande giornata. Poi abbiamo sofferto nel finale. Ci abbiamo creduto, abbiamo fatto il nostro gioco. Era importante vincere". Cristian Chivu commenta così il successo dell'Inter sul Sassuolo che arriva dopo due ko di fila in campionato. "I cori per me? Mi fa piacere quando si incoraggia la squadra, i ragazzi ne hanno bisogno. L'Inter può fare meglio, attaccare meglio la profondità - ha proseguito a Dazn - Abbiamo avuto carattere, voglia e determinazione, l'atteggiamento è stato giusto. Quando loro ti fanno gol si soffre e sono contento che abbiamo sofferto fino in fondo".



"Pio Esposito come vive questo momento? Le risposte le ha date in campo, si è integrato subito, regge la pressione, il contatto fisico. Sono contento di quello che sta facendo per la squadra. Con Thuram si completano, la stessa cosa vale per Bonny, che sa fare un po' tutto, sa integrarsi bene con gli altri tre. I quattro attaccanti stanno facendo un grande lavoro. Un Martinez gioca? Ho mantenuto la promessa. Ho dei portieri validi, che si completano e che si aiutano, sono contento della sua prova. L'obiettivo è dare minuti a Pepo. Non vorrei che in futuro succeda qualcosa che ci lascia senza soluzioni. Sommer rimane la nostra prima scelta ma non bisogna aspettare solo la Coppa Italia per far giocare l'altro".