Serie A, Inter-Sassuolo 2-1: Dimarco-Augusto, Chivu ritrova i tre punti

L'Inter parte col piglio giusto e dopo una manciata di minuti ha una grandissima chance con Carlos Augusto, che semina il panico sulla sinistra e conclude, trovando la risposta reattiva di un grande Muric. È solo questione di tempo però: al 14' i nerazzurri sfondano ancora da quel lato, Sucic è altruista e serve Dimarco, che di prima intenzione trova la rete dell'1-0. Il Sassuolo tenta di imbastire un tentativo di reazione e ha una buona chance con Berardi dopo un grande strappo di Koné, ma il destro del capitano neroverde sibila di poco a lato. I ragazzi di Grosso tentano di tenere il baricentro alto, ma scoprono facilmente il fianco agli attacchi nerazzurri e poco prima della mezzora vanno vicinissimi a incassare il 2-0, quando il destro di Thuram, trovato completamente libero in area da Dumfries, si spegne a lato di un nulla. Al 40' ha un'ottima occasione anche Esposito, che difende bene palla nel cuore dell'area, ma poi spara alle stelle col sinistro e il risultato non cambia più fino a al fischio di Marinelli.