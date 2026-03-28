Inter: Chivu concede un weekend di riposo, ma Milan e Napoli pressano e Lautaro e Mkhitaryan...
Il capitano e l'armeno al lavoro in vista della ripresa con il match fondamentale contro la Roma
Non solo i 'nazionali' al lavoro: anche per Lautaro e Mkhitaryan si prospetta un fine settimane di allenamento. Mister Chivu ha infatti concesso un week-end libero ai suoi giocatori rimasti ad Appiano in questa pausa di campionato, ma il capitano dell'Inter e il centrocampista armeno proseguiranno invece nei rispettivi percorsi di recupero. Terapie, lavoro in palestra e corsa sul campo: questo il menù di sabato e domenica, in attesa che con l'inizio della settimana pasquale il mirino venga posto sul delicato, se non fondamentale, match contro la Roma.
Lautaro, in particolare, vede finalmente all'orizzonte una maglia da titolare: l’Inter, nel periodo in cui ha dovuto fare a meno del suo leader, ha vinto solo due partite delle ultime cinque disputate e ora deve rintuzzare la rimonta di Milan e Napoli e difendere il primato, potendo fra l'altro approfittare anche dello scontro diretto tra le due rivali. L'argentino è pronto, deve solo limare la condizione fisica, per Mkhitaryan invece serve un pizzico di cautela in più: il recupero procede bene ma non è ancora certa la sua presenza contro i giallorossi.