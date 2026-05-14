Udinese, con la Cremonese per caccia a ottavo posto

Con la Cremonese, nell'ultima sfida casalinga della stagione, l'obiettivo per l'Udinese sono i tre punti per dare la caccia all'ottavo posto in classifica, ora occupato dal Bologna, che significa entrare nel tabellone di Coppa Italia direttamente dagli ottavi, in dicembre, saltando le sfide estive. Kosta Runjaic dovrà fare a meno dell'infortunato Ekkelenkamp e dello squalificato Ehizibue. A centrocampo si va verso la conferma di Miller, mentre sulla fascia destra potrebbe agire Kamara, con Zemura nuovamente disponibile a sinistra. Davanti Davis è completamente recuperato e farà coppia con Zaniolo.