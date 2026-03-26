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Inter, Calhanoglu sostituito con la Turchia: allarme rientrato, tutto ok per il regista nerazzurro

Il centrocampista si era toccato il polpaccio prima di lasciare il campo ma non si è trattato di nulla di grave

26 Mar 2026 - 23:13
© Getty Images

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Allarme per l'Inter rientrato! Calhanoglu è stato sostituito nel corso dei minuti di recupero del match vinto dalla Turchia contro la Romania, ma il regista nerazzurro (che si era dapprima toccato il polpaccio sinistro e poi, dopo il 90esima, aveva lasciato il campo) non ha accusato alcun problema muscolare. La Turchia tornerà in campo martedì 31 marzo per giocarsi il passaggio ai Mondiali e Hakan sarà regolarmente a disposizione del ct Montella.

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Già nel post partita, Calhanoglu aveva parlato ai media turchi, spiegando come fosse arrivato al match odierno senza fare alcun riferimento ai motivi della sostituzione: "È passato un mese e mezzo dal mio ultimo infortunio" ha dichiarato. "È durato un mese e mezzo. Mentalmente, il mio morale era un po' basso. I problemi fisici consecutivi hanno influito sul mio stato psicologico, ma ho cercato di rimanere forte. Ho giocato la partita contro la Juventus, poi ho avuto un gonfiore. Sono tornato, e poi mi sono infortunato di nuovo. Ho cercato di mantenere alto il morale per questa partita, ho lavorato molto duramente. L'Inter e Chivu mi hanno aiutato molto, li ringrazio. Oggi la cosa più importante è stata mantenere l'equilibrio in contropiede. Abbiamo attaccato tutti insieme e cercato di rimanere compatti. Ci siamo riusciti bene. Ora non resta che la finale. Se Dio vuole, ce la faremo. Questa squadra ha molto carattere. Ci riposeremo e ci prepareremo nel miglior modo possibile. Chiunque venga, dobbiamo concentrarci sul nostro gioco." 

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