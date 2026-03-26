Inter, Calhanoglu sostituito con la Turchia: allarme rientrato, tutto ok per il regista nerazzurro

Già nel post partita, Calhanoglu aveva parlato ai media turchi, spiegando come fosse arrivato al match odierno senza fare alcun riferimento ai motivi della sostituzione: "È passato un mese e mezzo dal mio ultimo infortunio" ha dichiarato. "È durato un mese e mezzo. Mentalmente, il mio morale era un po' basso. I problemi fisici consecutivi hanno influito sul mio stato psicologico, ma ho cercato di rimanere forte. Ho giocato la partita contro la Juventus, poi ho avuto un gonfiore. Sono tornato, e poi mi sono infortunato di nuovo. Ho cercato di mantenere alto il morale per questa partita, ho lavorato molto duramente. L'Inter e Chivu mi hanno aiutato molto, li ringrazio. Oggi la cosa più importante è stata mantenere l'equilibrio in contropiede. Abbiamo attaccato tutti insieme e cercato di rimanere compatti. Ci siamo riusciti bene. Ora non resta che la finale. Se Dio vuole, ce la faremo. Questa squadra ha molto carattere. Ci riposeremo e ci prepareremo nel miglior modo possibile. Chiunque venga, dobbiamo concentrarci sul nostro gioco."