Sassuolo: Torna titolare Berardi, Walukiewicz non recupera

Berardi dovrebbe tornare titolare nel Sassuolo dopo l'impiego parziale nella gara di Torino. Contro il Lecce dell'ex Di Francesco, mancherà Walukiewicz causa un forte trauma contusivo della gamba destra riportato nell'ultima partita. Tra i pali confermato Turati anche alla luce delle recenti dichiarazione di Muric che ha detto di non voler restare (è in prestito) il prossimo anno. Rientra Fadera dalla squalifica, da valutare invece le condizioni di Idzes e Koné.