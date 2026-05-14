Cagliari: Con il Torino Pisacane prova a recuperare Mina, Deiola e Borrelli

14 Mag 2026 - 16:30

Il Cagliari prova a recuperare rinforzi dall'infermeria in vista della gara di domenica all'Unipol Domus con il Torino (ore 20.45). Rossoblù a caccia del punto che ancora manca per la salvezza aritmetica. Sicuramente ci sarà Deiola, oggi nel gruppo. Ma ci sono buone speranze anche per Mina e Borrelli che questa mattina hanno lavorato in parte con i compagni. Più difficile, invece, il ritorno di Mazzitelli, ancora fermo al personalizzato. L'idea di Pisacane dovrebbe essere quella di dare alla squadra carattere ed esperienza, fattori decisivi in partite delicate come quella di domenica, con Mina e Deiola. Tutti e due erano in panchina con l'Udinese per problemi fisici. Ma con i granata dovrebbero partire entrambi titolari. In attacco Pisacane dovrebbe cominciare ancora con Mendy accanto a Esposito. Ma il recupero di Borrelli potrebbe essere un'arma in più per l'ultimo spezzone di gara. In preallarme anche l'ex Belotti. In difesa Pisacane potrebbe rilanciare Zappa dal primo minuto al posto dello squalificato Zè Pedro. Ma molto dipenderà dal modulo. Perché nel caso di difesa a tre Pisacane potrebbe invece puntare su Dossena, Mina e Rodriguez. Con Palestra e Obert sulle fasce.

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