Serie B, gli arbitri delle gare di andata di playoff e playout

14 Mag 2026 - 15:45

Sono stati designati gli arbitri (più assistenti, quarto ufficiale, Var e Avar) per l'andata dei playout e per l'andata delle semifinali dei playoff di serie B Bari-Suedtirol (venerdì 15 maggio ore 20:00): Rapuano di Rimini (Bahri-Rossi M., Bonacina; Camplone-Meraviglia Juve Stabia-Monza (sabato 16 maggio ore 20.00): Ayroldi di Molfetta (Yoshikawa-Bianchini, Mucera; Gariglio-Camplone). Catanzaro-Palermo (domenica 17 maggio ore 20.00): Feliciani di Teramo (Di Gioia-Cavallina, Turrini; Pairetto-Piccinini).

serie b
playout serie b
playoff serie b

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