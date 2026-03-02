Udinese, Runjaic: "Non era facile, tolta pressione dalle spalle. Davis è unico per noi"
L'Udinese cancella le sconfitte contro Lecce, Sassuolo e Bologna e torna alla vittoria con il netto 3-0 sulla Fiorentina. Sorride Kosta Runjaic per la prestazione della sua squadra: "Avevamo tanta pressione sulle nostre spalle dopo le ultime tre partite perse. All'andata abbiamo perso in maniera netta, invece stavolta abbiamo fatto una prestazione di buon livello, per migliorare la classifica. Non era facile", le parole del tecnico a Dazn.
Davis mattatore: "Importantissimo per la nostra squadra, non abbiamo elementi con le sue caratteristiche. Ha lavorato per rientrare prima del dovuto e ne sono orgoglioso. Ha rapidità, è bravo anche nell'uno contro uno e protegge bene palla":
Atta invece non era nemmeno in panchina: "Ha avuto qualche problema fisico e non aveva senso rischiare visto che ci sono tante partite, speriamo di averlo per l'Atalanta. Bertola? Non è un momento positivo per gli infortuni, penso gli si sia girata la caviglia, aveva molto dolore. Solet è out, perdiamo lui e speriamo di avere presto tutti a disposizione".