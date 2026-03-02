Udinese, Runjaic: "Non era facile, tolta pressione dalle spalle. Davis è unico per noi"

Atta invece non era nemmeno in panchina: "Ha avuto qualche problema fisico e non aveva senso rischiare visto che ci sono tante partite, speriamo di averlo per l'Atalanta. Bertola? Non è un momento positivo per gli infortuni, penso gli si sia girata la caviglia, aveva molto dolore. Solet è out, perdiamo lui e speriamo di avere presto tutti a disposizione".