Vlahovic torna per la Champions: la Juventus ritrova il suo leader

La Juventus vede finalmente la luce in fondo al tunnel: Dusan Vlahovic è pronto a riprendersi l'attacco per lanciare l'assalto decisivo alla zona Champions League. Dopo oltre tre mesi di calvario, segnati da un delicato intervento all'adduttore e da una lunga riabilitazione, il bomber serbo sta ultimando il percorso di rientro per tornare a disposizione di Luciano Spalletti. In un periodo in cui le polveri bagnate di David e Openda hanno frenato la media realizzativa bianconera, il ritorno di DV9 - atteso tra i convocati per la trasferta di Udine del 14 marzo - rappresenta il vero "colpo" per blindare il quarto posto. Con il suo carisma e quel senso del gol che mancava da fine novembre, Vlahovic si candida a essere l'uomo della provvidenza per regalare alla Vecchia Signora il pass per l'Europa che conta.