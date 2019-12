Inter, calvario Sensi: si allungano i tempi di recupero 

DOPO LA SOSTA

Gli infortuni continuano a tormentare il centrocampo dell'Inter, che dopo aver perso Barella fino a dopo la sosta natalizia dovrà rinunciare a lungo anche a Stefano Sensi. Il centrocampista ex Sassuolo, fermo di fatto dal match con la Juve del 6 ottobre scorso quando si infortunò alla gamba destra (con l'unica eccezione dei circa 20 minuti di Dortmund), si è sottoposto ad un controllo da uno specialista a Monaco di Baviera e secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, le notizie non sono buone: si allungano i tempi di recupero, Sensi tornerà dopo la sosta. Inter, Sensi modello per scherzo a Le Iene





















Stefano Sensi modello improvvisato in uno scherzo de Le Iene: il centrocampista dell'Inter scatena la gelosia della fidanzata (complice) posando in slip e petto nudo con alcune modelle.



























Ultime gallery Vedi tutte

Il recupero sarà dunque più lungo del previsto, rallentato dai diversi problemi muscolari alla stessa gamba destra, prima allo psoas e poi di nuovo all'adduttore. Quest’ultimo fastidio ha fatto capire al giocatore e alla società che era necessario in tempi brevi un consulto da un professore di fama internazionale per trovare una via d’uscita da un calvario che ha costretto Sensi lontano dai campi mentre era in un grande momento di forma.

Visto l'esito del consulto, con ogni probabilità, Conte riavrà Sensi a disposizione soltanto dopo la sosta natalizia, quando finalmente Stefano spera di essere al 100%".

Vedi anche inter Inter, Barella: i legamenti del ginocchio sono salvi, torna a gennaio