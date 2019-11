Inter, con Barella ko salgono sempre più le quotazioni di De Paul

INFERMERIA E MERCATO

Oggi la risonanza magnetica a cui si sottoporrà Nicolò Barella chiarirà cosa sia effettivamente successo al ginocchio destro del centrocampista nerazzurro: la prima diagnosi formulata dallo staff medico dell'Inter parla di distorsione, da capire se siano o meno interessati i legamenti. In caso negativo potrebbe trattarsi di uno stop contenuto, con un rientro programmato dopo la pausa natalizia. Se invece fossero coinvolti i legamenti... In ogni caso, sino all'esito dei test medici, nessuno può sbilanciarsi: restano nella mente le immagini immediatamente successive all'infortunio, che destano grandissima preoccupazione, così come quelle a fine partita quando Barella ha lasciato lo stadio del Torino zoppicando ma senza stampelle, inducendo così a un maggior ottimismo.

Sia quel che sia, oggi si saprà. Di certo però Antonio Conte dovrà continuare a confrontarsi con l'emergenza, preparando nell'immediato la decisiva trasferta di Champions con lo Slavia Praga: con Barella out, è da capire se e quando potranno rientrare Sensi, Gagliardini e Asamoah, tutte pedine importanti di un centrocampo particolarmente falcidiato (anche se i minuti giocati da Borja Valero a Torino hanno detto che lo spagnolo è una soluzione ancora spendibile). Di Sensi, in particolare, si diceva di un recupero più sicuro con la Spal: adesso forse ci potrebbe essere una piccola accelerata.

Tutti e tre, comunque, sono prossimi al ritorno, non invece Politano e Sanchez: in avanti Lautaro, Lukaku (ed Esposito) dovranno fare gli straordinari ancora per un po' visto che l'ex Sassuolo sarà in grado di scendere in campo solo tra un paio di settimane almeno, mentre per il cileno occorre attendere gennaio. Mese, quest'ultimo, di mercato, quando cioé Marotta dovrà diventare iper-operativo per implementare una rosa che necessita di aggiunte per continuare il pressing sulla Juve. Se davanti tutto porta a Giroud (ma qualche voce continua a suggerire pure il nome di Ibrahimovic) a centrocampo l'obiettivo più sensibile è De Paul (Kulusevski è più un'opzione per giugno). Senza escludere il jolly Florenzi.