Inter, Calhanoglu rassicura Inzaghi: "Sto meglio". Problemi per Zielinski

Il turco in campo uno spezzone di partita a Cardiff contro il Galles. Fastidio a un tallone per il polacco

© Getty Images "Come sto? Grazie a Dio, sto meglio. Ho riposato per 4 giorni, spero di giocare nella prossima partita". Da Cardiff, dove era impegnato con la sua Turchia contro il Galles nella prima giornata di Nations League, Hakan Calhanoglu rassicura l'Inter e Simone Inzaghi sulle sue condizioni. Il centrocampista nerazzurro, messo in campo al 64' dal ct turco Montella, aveva accusato un piccolo affaticamento muscolare nel corso dell'ultimo match contro l'Atalanta, ora superato. Allarme invece sulle condizioni di Piotr Zielinski, costretto a uscire anzitempo nel match di Nations tra Scozia e Polonia per un problema al tallone.

Il polacco era appena rientrato in gruppo dopo aver saltato l'esordio in campionato a Marassi contro il Genoa a causa di un risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. Buone notizie invece sul fronte Calhanoglu: "La differenza l'abbiamo vista dopo il suo ingresso in campo - ha detto Montella dopo la gara contro il Galles - Fa queste cose non solo per noi ma anche per l'Inter. Sapevamo che non avrebbe potuto giocare 90 minuti oggi e non abbiamo corso rischi per lui". Lo stesso Calha ha poi parlato della sua candidatura al Pallone d'Oro: "Siamo tutti molto felici. Noi, i miei amici in squadra, vogliamo rappresentare il nostro Paese nel migliore dei modi. So che sarà difficile, ma è anche un onore per me essere in quella lista".