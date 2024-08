Inter, Calhanoglu: "Mai pensato di andare via. Sarò contento se vinciamo tutto"

Hakan Calhanoglu pronto per l'esordio in campionato contro il Genoa: "Vincere lo scudetto è stato bello ma per noi sarà importante confermarlo perché le avversarie saranno ancora più determinate a batterci. In questi giorni fa molto caldo ed è difficile lavorare ma siamo pronti per sabato, l'importante sarà avere ancora la stessa determinazione dello scorso anno, voler vincere nuovamente". Il centrocampista turco torna, per chiudere definitivamente, ai giorni dell'offerta ricevuta dal Bayern Monaco: "Non ho mai avuto un pensiero di lasciare l'Inter. Io sono una persona silenziosa, mi piace lavorare e migliorare ma in questo caso ho parlato così tutti si sono rilassati".