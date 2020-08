Inter, Conte: "Vogliamo la finale di Europa League, ma dobbiamo meritarcela"

VERSO INTER-BAYER

Dopo aver eliminato il Getafe negli ottavi di finale, l'Inter si prepara ad affrontare il Bayer Leverkusen con la semifinale di Europa League nel mirino. E Antonio Conte tiene alta la tensione in vista della gara secca. "Il Bayer è pericoloso e dovremo stare molto attenti alle loro ripartenze - ha spiegato il tecnico nerazzurro -. Dobbiamo essere positivi, lavoriamo duramente per centrare l’obiettivo massimo". "Vogliamo arrivare fino in fondo, ma dovremo dimostrare di meritarcelo - ha aggiunto -. Non dovremo aver rimpianti".

LE PAROLE DI CONTE

Ostacolo Bayer

"Ogni squadra ha le sue caratteristiche, quando abbiamo parlato del Getafe abbiamo detto che è una squadra molto temperamentale e quindi dovevamo essere bravi ad usare le stesse armi e siamo stati bravi a rispondere colpo su colpo e a scendere in un terreno dove loro hanno sempre fatto le loro fortune. Il Bayer è bravo nelle ripartenze perché davanti ha giocatori veloci e bravi nell'uno contro uno. In campo aperto possono fare male. Dobbiamo non prendere contropiedi che potrebbero essere letali. Al tempo stesso noi dobbiamo fare la nostra gara usando le nostre caratteristiche, facendo quello che sappiamo fare per metterli in difficoltà".

Partite secche nella Final Eight

"Per vincere queste gare serve compattezza e bisogna fare la partita che abbiamo preparato. Spesso queste partite vengono decise dai dettagli"

La stagione di Lukaku

"Penso che se la squadra fa bene, Romelu, Lautaro e anche Alexis, più Esposito quando è stato a disposizione, hanno sempre fatto bene. La bravura dei singoli dipende dal contesto di squadra, dal supporto che dà la squadra. La sua grande stagione è merito della squadra, di come lo sta supportando. Anche Lautaro sta vivendo una grande stagione, ricordiamo che è stato al centro di voci di mercato. I complimenti a loro vanno fatti, ma subordinati al lavoro della squadra. Sono contento dell'ambientamento di Lukaku, favorito dal fatto di trovare bravi ragazzi coi quali si è formata una bellissima alchimia"

Obiettivo Europa League

"Sicuramente bisogna essere positivi, lavoriamo duramente ogni giorno per l'obiettivo massimo. Da lì ad arrivare in fondo ne passa, però. Non dovremo avere recriminazioni, dobbiamo dare tutto e se tutto basterà per arrivare anche fino alla vittoria finale saremo tutti contenti, altrimenti ci fermeremo dove è giusto fermarsi ma senza recriminazioni"

Squadra cresciuta, matura e concentrata

"Mi aspetto che il lavoro paghi. La squadra deve pensare a giocare e i calciatori devono pensare solo a giocare e dimostrare di essere bravi".

Pirlo sulla panchina della Juve

"Sicuramente sono molto contento per Andrea, oltre a quello che mi ha dato calcisticamente è una persona eccezionale per la quale ho grandissimo affetto. Per il resto questa cosa che giocatori che prima allenavo ora diventano allenatori mi fa pensare che sto diventando vecchio... Un grande in bocca al lupo ad Andrea e buona fortuna"

C'è un favorito tra Inter e Bayer?

"Non ci sono favoriti in queste gare quando si arriva ai quarti di finale. Noi dobbiamo dimostrare di meritare di andare avanti"



LE PAROLE DI HANDANOVIC



I lati positivi della gara col Getafe

"Mi è piaciuto non aver preso gol, quando non si prendono gol è già un buon punto di partenza. La squadra poi è sempre stato compatta a parte i primi 20-25 minuti quando loro sono venuti a pressare però abbiamo tenuto bene"

Cosa è cambiato in difesa?

"E' cambiato che ogni partita dove non prendi gol aumentano autostima e confidenza, ti carichi e ti senti più forte. Abbiamo cambiato assetto, poi per non subire gol deve esserci anche un momento positivo che ti accompagna; in passato magari prendevamo gol malgrado giocassimo bene. Questo è cambiato"