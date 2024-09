Inter, buone notizie per il derby: recuperati Dimarco e Arnautovic

Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi sul fronte infortunati. Federico Dimarco ha smaltito l'affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra che gli ha fatto saltare la gara di Champions sul campo del Manchester City ed è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il numero 32 nerazzurro si candida per scendere in campo come titolare nella sfida contro il Milan. Sarà decisiva, in tal senso, la seduta della vigilia, in programma domani ad Appiano Gentile. Se prevarrà la prudenza, pronto Carlos Augusto. È tornato ad allenarsi regolarmente anche Marco Arnautovic, che aveva saltato il match dell'Etihad per un attacco febbrile.