Inter, Brozovic insegna a Godin a diventare... epico

Marcelo Brozovic si traveste da professore per un giorno. La materia? Come diventare epici. L'Inter ha pubblicato su Instagram un divertente momento dell'allenamento odierno con il croato impegnato ad insegnare all'ultimo arrivato, Diego Godin, la mossa che è diventata marchio di fabbrica del centrocampista: pollice e indice spalancati davanti alla bocca a replicare l'emoticon che spopola su WhatsApp. "Maestro e studente" scrivono i nerazzurri: che voto avrà preso in pagella l'uruguaiano?