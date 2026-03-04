Coppa Italia, Lazio: i convocati di Sarri per l'Atalanta

04 Mar 2026 - 16:18

L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha convocato 25 giocatori in vista della semifinale di andata di Coppa Italia, in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma contro l'Atalanta. Questa la lista. Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel. Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli. Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor. Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni. 

Ultimi video

02:04
Juventus, rinnovo Vlahovic, i retroscena

Juve-Vlahovic, i retroscena sul rinnovo

00:23
DICH RICCI SU INCARDONA INTERISTA DICH

Ricci e il derby in famiglia: "Eleonora non è più interista, tifa Milan per me"

01:32
DICH RICCI SU FIDANZATA, PASSIONE MUSICA E AFRICA DICH

Ricci: "L'amore con Eleonora e la passione per la chitarra"

00:39
DICH RICCI SU RIVALITA' PISA-LIVORNO CON ALLEGRI DICH

Ricci: "Io e Allegri stesso senso dell'umorismo"

01:40
DICH RICCI SU MILAN, SCUDETTO E MODRIC DICH

Ricci: "Scudetto un sogno, ma pensiamo al derby"

02:10
Como-Inter, i promossi e i bocciati

Como-Inter, i promossi e i bocciati

01:46
In gol da capitano

In gol da capitano: Insigne rinasce a Pescara

01:03
Taveri: "Pio Esposito sarà il più atteso nel derby"

Taveri: "Pio Esposito sarà il più atteso nel derby"

01:34
Atalanta, sogno coppa

Atalanta, sogno coppa

01:27
Sarri ricarica la Lazio

Sarri ricarica la Lazio

02:10
Lo sport e la guerra

Lo sport e la guerra tra paura e attese

01:32
Stasera Lazio-Atalanta

Stasera Lazio-Atalanta

01:32
Kean: viola e nazionale

Svolta Kean per Viola e Nazionale

02:17
Pisilli, grande crescita

La Roma si gode un grande Pisilli

01:32
Napoli senza Lobotka

Il Napoli senza pace: si ferma Lobotka

02:04
Juventus, rinnovo Vlahovic, i retroscena

Juve-Vlahovic, i retroscena sul rinnovo

I più visti di Calcio

DICH ALLEGRI POST CREMONESE DICH

Allegri: "Importante tornare alla vittoria. Derby? Ci prepariamo al meglio"

SRV RULLO VOLATA CHAMPIONS: SCONTRI DIRETTI E CALENDARIO 2/3 (MUSICATO)

Volata Champions: calendario e scontri diretti, tutte in 10 punti

Vini in calo, Yamal al top: top 10 calciatori dal valore più alto. E anche Pio e Nico Paz sono da record

SRV RULLO INTER: MISSIONE DOBLETE, ATTENZIONE AL COMO 2/3 SRV

Inter, missione 'Doblete'

Balzarini: "Attacco Juve: clamorosa proposta dei tifosi"

Balzarini: "Attacco Juve: clamorosa proposta dei tifosi"

Vinicius e il razzismo

Vinicius e il razzismo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:18
Coppa Italia, Lazio: i convocati di Sarri per l'Atalanta
15:50
Serie B, che fair play in Reggiana-Sudtirol: ruba palla al portiere infortunato e l'appoggia fuori
15:31
Memorial Mabel Bocchi: appuntamento sabato 7 marzo a Milano
15:24
Manchester United, Fletcher squalificato 6 giornate per insulto omofobo
14:28
Udinese, distorsione alla caviglia per Bertola