Coppa Italia, Lazio: i convocati di Sarri per l'Atalanta
L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha convocato 25 giocatori in vista della semifinale di andata di Coppa Italia, in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma contro l'Atalanta. Questa la lista. Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel. Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli. Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor. Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.