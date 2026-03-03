Inter, Chivu: "Partita non da Inter. Siamo in emergenza: bisogna fare di necessità virtù"

Poi il tecnico nerazzurro entra nel dettaglio dell'emergenza infortuni, in particolare nel reparto offensivo: "Oggi avevamo solo Marcus e Pio a disposizione, quindi abbiamo deciso di alternarli. Bonny ha avuto problemi dopo il Genoa, Lautaro ne avrà ancora per un po'. Dovremo fare di necessità virtù i ragazzi sono stati bravi a capirlo. Non è stata una partita da inter e nemmeno bella da vedere. Partita d'attesa sia da parte loro che da parte nostra. Non è stata bella perché era difficile trovare gli spunti. Anche loro cercavano di aggirarci e attaccare la linea con inserimenti da dietro. Bravi noi a leggerli e a mettere le nostre qualità. Per il derby saremo pronti: dobbiamo fare la conta di chi ci sarà".