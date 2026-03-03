INTER

Inter, Chivu: "Partita non da Inter. Siamo in emergenza: bisogna fare di necessità virtù"

Il tecnico nerazzurro elogia i suoi nonostante le difficoltà: "Bravi a capire la partita e accettare il loro palleggio"

03 Mar 2026 - 23:44
Chivu vede il bicchiere mezzo pieno. Il tecnico romeno esce con un buon 0-0 del Sinigaglia, dopo aver sofferto non poco le trame del Como di Fabregas: "Fase di possesso?Avevamo qualche problema, qualche emergenza. Prima volta che giochiamo con due trequartisti sotto la punta, anche un po' improvvisati. Abbiamo provato a prenderli a uomo nella loro metà campo ma arrivavamo in ritardo. Poi loro con due attaccanti che non sono attaccanti venivano a palleggiare in mezzo al campo e ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati bravi a capire quello che dovevamo fare: non abbiamo avuto molto tempo, 72 ore, per preparare questa partita.  Bravi i ragazzi che hanno fatto del loro meglio e hanno saputo accettare il palleggio degli avversari". 

Esposito e Thuram troppo isolati, Perrone maestro del centrocampo

Poi il tecnico nerazzurro entra nel dettaglio dell'emergenza infortuni, in particolare nel reparto offensivo: "Oggi avevamo solo Marcus e Pio a disposizione, quindi abbiamo deciso di alternarli. Bonny ha avuto problemi dopo il Genoa, Lautaro ne avrà ancora per un po'. Dovremo fare di necessità virtù i ragazzi sono stati bravi a capirlo. Non è stata una partita da inter e nemmeno bella da vedere. Partita d'attesa sia da parte loro che da parte nostra. Non è stata bella perché era difficile trovare gli spunti. Anche loro cercavano di aggirarci e attaccare la linea con inserimenti da dietro. Bravi noi a leggerli e a mettere le nostre qualità. Per il derby saremo pronti: dobbiamo fare la conta di chi ci sarà". 

Il Como spreca, l'Inter prende il palo con Darmian: pari senza gol, si decide tutto a San Siro

