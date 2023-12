Inter-Bologna: Pavard scalpita e Lautaro insegue la storia

INTER

Ampio turnover in Coppa Italia per Inzaghi, che deve fare a meno di Sanchez e pensa a un attacco inedito con Sensi. Intanto oggi si opera Cuadrado

Il Bologna è finora una delle uniche due squadre che sono state in grado di fermare l'Inter in Serie A e questa sera per gli ottavi di Coppa Italia la squadra dell'ex Thiago Motta torna a San Siro (diretta esclusiva alle 21, su Canale 5 e in streaming su sportmediaset.it) alla caccia di un'altra impresa dopo quella, clamorosa, del Frosinone al Maradona. Simone Inzaghi farà sicuramente tesoro dell’esperienza, ma visto che l'obiettivo dichiarato è la seconda stella e che sabato c'è la sfida contro il Lecce, lo farà con una formazione molto diversa rispetto a quella che ha pareggiato 2-2 in campionato contro i rossoblù.

Vedi anche inter L'Inter e il nuovo stadio a Rozzano: il club interpella i tifosi Lo stop di Sanchez mette il tecnico di fronte a un problema che avrebbe volentieri evitato in questo momento e che lo costringerà a schierare un'Inter con un tandem d'attacco inedito in cui l'ex Arnautovic è l'unico sicuro di giocare. Il dubbio del tecnico riguarda il suo compagno di attacco: Klaassen, Mkhytaryan o addirittura Sensi da attaccante al fianco dell'austriaco oppure staffetta tra Thuram e Lautaro, con il capitano argentino che insegue un record storico perché segnando 4 gol prima della fine del 2023 diventerebbe l'attaccante più prolifico della storia nerazzurra in un anno solare.

In porta toccherò ad Audero e turnover - o meglio, rotazioni - anche a centrocampo, con Asllani e Frattesi pronti a prendere il posto di Calhanoglu e Mkhitaryan e ballottaggio a sinistra tra Dimarco e Carlos Augusto. A destra invece le assenze di Dumfries e Cuadrado (che si opera oggi al tendine d'Achille) impongono un surplus di lavoro per lo stakanovista Darmian.

Anche la difesa dovrebbe essere la stessa della partita con la Lazio, Bisseck, Acerbi e Bastoni, perché De Vrij sta recuperando ma prevale ancora la prudenza e Pavard, già in panchina all'Olimpico, dovrebbe avere spazio ma a gara in corso.

CUADRADO SI OPERA (E SI SFOGA): "HO GIOCATO CON DOLORE INSOPPORTABILE"

Juan Cuadrado, che sarà indisponibile per circa tre mesi, ha deciso di sottoporsi ad intervento chirurgico per risolvere definitivamente l'infiammazione al tendine d'Achille che lo tormenta ormai da inizio stagione. L'annuncio su Instagram: “Combatto con un dolore al tendine e ho fatto tutto quello che un atleta può fare per riprendersi, e mi sono persino allenato e ho giocato con un dolore che per momenti diventa insopportabile e non mi permette di dare il 100%. Ho declinato tutte le opzioni di trattamento evitando un intervento chirurgico, ma i medici mi dicono che potrebbe andare peggio se non prendo questa decisione. Sono sempre stato un calciatore che dà sempre il meglio dentro e fuori dal campo. Mi rattrista molto che questo periodo non mi abbia permesso di farlo per questo grande club che mi ha dato una grande opportunità”.