Coppa Italia, clamoroso al Maradona: il Frosinone stende 4-0 il Napoli e lo elimina

NAPOLI-FROSINONE 0-4

La squadra di Di Francesco vola ai quarti con le reti di Barrenechea, Caso, Cheddira e Harroui

Napoli, che figuraccia col Frosinone: addio Coppa Italia

































Clamorosa impresa del Frosinone, che negli ottavi di Coppa Italia elimina il Napoli vincendo 4-0 tra le mura del Maradona. Nel primo tempo la squadra di Di Francesco resta a galla grazie alle parate di Cerofolini, e colpisce nella ripresa con l'incornata di Barrenechea (65') e con il contropiede di Caso (70'). Nel finale spazio anche al rigore di Cheddira (91') e al gol di Harroui (95'). Il Napoli di Mazzarri è eliminato, Frosinone ai quarti.

LA PARTITA

Clamorosa impresa del Frosinone, che elimina il Napoli in Coppa Italia vincendo 4-0 al Maradona. Nel primo tempo le scelte tattiche di Di Francesco sorprendono la squadra di Mazzarri, soprattutto con la posizione da falso trequartista di Brescianini. Con il passare dei minuti i partenopei si prendono il controllo della gara, con Cajuste e Demme a gestire bene il possesso in mezzo al campo. Al 39’ Simeone porta in vantaggio i padroni di casa su errore di Okoli, ma il gol dell’1-0 viene annullato per un tocco di mano di Lindstrom: il primo tempo si chiude a reti bianche, sullo 0-0. Nella ripresa accade l’irreparabile per la squadra di Mazzarri: al 65’ il Frosinone trova l’1-0 su palla inattiva, con il corner di Garritano che pesca l’incornata vincente di Barrenechea. Cinque minuti più tardi i gialloblù colpiscono ancora una volta, con il contropiede finalizzato dal destro di Giuseppe Caso. Nel finale i partenopei crollano definitivamente: al 91’ Cheddira firma il 3-0 sul calcio di rigore fischiato per fallo di Di Lorenzo, e al 95’ Harroui chiude la pratica di fatto a campo aperto, con il Napoli inerme e sulle gambe. Vince il Frosinone 4-0 e vola ai quarti di Coppa Italia, dove attende la vincitrice di Juventus-Salernitana. Crollo totale del Napoli, che è costretto a fermarsi agli ottavi.



LE PAGELLE

Di Lorenzo 5 – Ingresso fatale per il Napoli: cambia tutto l’assetto difensivo e crea confusione in più occasioni, causando anche il calcio di rigore nel recupero.

Lindstrom 5.5 – Doveva essere la sua occasione per dimostrare di meritare più spazio, appare invece spaesato e spento. Incide anche in negativo nel primo tempo, con il fallo di mano nel vantaggio (poi annullato) di Simeone.

Caso 7 – Tra i più attivi nel primo tempo e in avvio, mette un sigillo importante con il gol del 2-0, nel momento più roboante del tentativo di rimonta del Napoli.

Cerofolini 7 – Fondamentale nel primo tempo con tre interventi decisivi, si ripete anche nella ripresa negli sprazzi di forcing del Napoli. Il posto di Turati non è a rischio, ma è stato protagonista di questa impresa.



IL TABELLINO

Napoli-Frosinone 0-4

Napoli (4-3-3): Gollini 5; Zanoli 5, Natan 5, Ostigard 5, Mario Rui 5.5 (dal 9’ st Di Lorenzo 5); Gaetano 5, Demme 5.5 (dal 9’ st Lobotka 5.5), Cajuste 5.5; Lindstrom 5.5 (dal 28’ st Politano 5.5), Raspadori 5.5 (dal 18’ st Kvaratskhelia 5), Simeone 6 (dal 18’ st Osimhen 5.5). A disp.: Meret, Contini, Juan Jesus, D’Avino, Rrahmani, Russo, Zerbin. All.: Mazzarri.

Frosinone (3-5-2): Cerofolini 7; Monterisi 6, Okoli 6, Lusuardi 6.5 (dal 41’ st Romagnoli sv); Kvernadze 5.5 (dal 1’ st Lirola 6), Brescianini 6.5 (dal 21’ st Gelli 6), Barrenechea 7, Bourabia 6 (dal 21’ st Harroui 6.5), Garritano 6.5; Caso 7 (dal 27’ st Soulé 6), Cheddira 6.5. All.: Di Francesco. A disp.: Frattali, Turati, Lulic, Ibrahimovic, Bidaoui, Baez, Kaio Jorge.

Arbitro: Abisso.

Marcatori: 65’ Barrenechea, 70’ Caso, 91’ rig. Cheddira, 95’ Harroui (F).

Ammoniti: Cajuste, Gaetano, Politano (N); Bourabia, Kvernadze, Caso, Harroui, Monterisi (F).

Espulsi: -

LE STATISTICHE

• Il Napoli ha perso una gara interna di Coppa Italia con quattro gol di scarto per la prima volta dal 6 luglio 1958 (0-4 v Lazio).

• Il Frosinone ha segnato quattro reti in una gara esterna di Coppa Italia per la prima volta nella sua storia; in generale i ciociari non segnavano così tanto in una singola gara del torneo dal 18 agosto 2019 (5-1 interno v Monopoli).

• Il Frosinone ha guadagnato l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia per la prima volta nella loro storia; i ciociari inoltre hanno vinto tre partite di fila nella competizione per la seconda volta nella loro storia, l’unico precedente nell’agosto 2013 (tre anche in quel caso).

• Il Napoli è stato eliminato agli ottavi di finale di Coppa Italia nelle ultime tre edizioni della competizione; i partenopei non raccoglievano tre eliminazioni di fila a questo punto del torneo dal periodo compreso tra il 1997/98 e il 2007/08 (cinque edizioni di fila con eliminazione agli ottavi in quel caso).

• Considerate tutte le competizioni, in questa stagione tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei solamente il Rennes (11) e il Chelsea (nove) hanno mandato in gol più giocatori nati dal 2000 in avanti rispetto al Frosinone (otto).

• Giuseppe Caso ha segnato il suo primo gol in Coppa Italia; il classe 98’ ha preso parte ad una marcatura nella competizione per la prima volta dal 7 agosto 2022 (assist v Monza).

• Walid Cheddira, sei reti in Coppa Italia, ha segnato su calcio di rigore nella competizione per la prima volta dal sette agosto 2022 (v Verona).

• Il Frosinone ha ottenuto due successi esterni di fila in Coppa Italia per la prima volta da agosto 2013 (v Modena e Cagliari).

• Il Frosinone ha battuto il Napoli per la prima volta, considerando tutte le competizioni; nei 10 precedenti i ciociari avevano raccolto due pareggi e otto sconfitte.

• Nessuna formazione ha colpito più legni rispetto al Napoli (17), considerando tutte le competizioni, tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei 2023/24 – 17 legni colpiti anche per il Siviglia.

• Il Frosinone ha segnato più un gol in una singola partita contro il Napoli per la prima volta nella sua storia, considerando tutte le competizioni.