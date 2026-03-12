Botte ad avversari in terza categoria Toscana, Daspo a dirigente e giocatore

La Polizia di Stato della Questura di Lucca ha adottato due provvedimenti del Daspo sportivo nei confronti di un dirigente e di un giocatore della squadra di calcio "Nuova Popolare Trebesto", militante nel campionato di 3° Categoria A.I.C.S., su segnalazione della Stazione Carabinieri di Borgo a Mozzano. I due, stando alla indagine aperta nei loro confronti, al termine dell' incontro di calcio tenutosi lo scorso 3 gennaio sul campo sportivo comunale "Bardo" di Sorbano del Giudice, minacciarono il presidente della squadra di calcio avversaria, l' A.S.D. "San Vito", e il dirigente colpì quest' ultimo con due pugni al volto, cagionandogli un trauma cranio-facciale che lo costrinse a ricorrere alle cure mediche con 15 giorni di prognosi. Dopo il deposito della notizia di reato presso la Procura della Repubblica, i Carabinieri hanno segnalato la vicenda al Questore che, al termine della istruttoria procedimentale, ha irrogato un divieto di accesso alle manifestazioni sportive del gioco del calcio su tutto il territorio nazionale, per 3 anni al dirigente e per un 1 anno al giocatore della "Trebesto".