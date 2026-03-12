Juve, Devasini (Tether) diventa l'uomo più ricco d'Italia

Giancarlo Devasini, co-fondatore di Tether (società di criptovalute azionista di minoranza della Juventus), secondo Forbes è diventato ufficialmente l'uomo più ricco d'Italia con un patrimonio di 84 miliardi di euro), polverizzando i record precedenti di Giovanni Ferrero e Andrea Pignataro. La vertiginosa ascesa del colosso delle stablecoin, che vede anche il Ceo Paolo Ardoino al quarto posto nazionale con circa 36 miliardi di euro, proietta un'ombra dorata sulla Continassa, dove Tether detiene ormai oltre l'11% delle quote ed è reduce da una clamorosa offerta d'acquisto da 1,1 miliardi di euro respinta da Exor lo scorso dicembre.