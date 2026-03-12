Juve, Devasini (Tether) diventa l'uomo più ricco d'Italia

12 Mar 2026 - 10:11

Giancarlo Devasini, co-fondatore di Tether (società di criptovalute azionista di minoranza della Juventus), secondo Forbes è diventato ufficialmente l'uomo più ricco d'Italia con un patrimonio di 84 miliardi di euro), polverizzando i record precedenti di Giovanni Ferrero e Andrea Pignataro. La vertiginosa ascesa del colosso delle stablecoin, che vede anche il Ceo Paolo Ardoino al quarto posto nazionale con circa 36 miliardi di euro, proietta un'ombra dorata sulla Continassa, dove Tether detiene ormai oltre l'11% delle quote ed è reduce da una clamorosa offerta d'acquisto da 1,1 miliardi di euro respinta da Exor lo scorso dicembre. 

Ultimi video

01:52
Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal mercoledì di Champions"

Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal mercoledì di Champions"

01:44
DICH GASPERINI PRE BOLOGNA PER SITO 11/3 DICH

Gasp "Mai pensato di scegliere o lasciare un obiettivo"

00:28
DICH FREULER PRE ROMA PER SITO DICH

Freuler sfida la Roma: "Il solito Gasp..."

01:46
DICH ITALIANO PRE ROMA PER SITO 11/3 DICH

Italiano: "Grandissima stima per Gasp"

01:50
Pellegrino uomo mercato

Pellegrino uomo mercato

02:13
Lazio, tornano i tifosi

Lazio, tornano i tifosi

01:58
La lista di Spalletti

La lista di Spalletti

01:55
In cerca del vero Barella

In cerca del vero Barella

01:43
Conte di corto muso

Conte di corto muso

01:37
Spalletti e i "bomber"

Juve, emergenza attacco

02:58
Le rimonte da record

Corsa scudetto: le rimonte da record

01:44
Allegri, l'ammazza Big

Allegri, l'ammazza Big

01:16
DICH VANOLI PRE RAKOW DICH

Vanoli: "Pensiamo solo al Rakow. Partita importante"

01:57
Pochi gol in Serie A

Serie A: sempre meno gol

03:06
Callegari: "Troppo Bayern per l'Atalanta, ma il gap del calcio italiano con le top europee deve preoccupare"

Callegari: "Troppo Bayern per l'Atalanta, ma il gap del calcio italiano con le top europee deve preoccupare"

01:52
Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal mercoledì di Champions"

Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal mercoledì di Champions"

I più visti di Calcio

Cosa cambia dopo il derby

Corsa scudetto: cosa cambia dopo il derby

DICH PALLADINO PRE BAYERN SU NOTTE DA SOGNO PER SITO 9/3 DICH

Palladino lancia l'Atalanta: "Serata storica, da sogno: godiamocela fino in fondo!"

13 CLIP HAIER CAM MILAN-INTER EPISODI 10/03 SRV

Milan-Inter, la camera dell'arbitro Doveri svela cosa ha detto sulla mano di Ricci

Callegari: "Troppo Bayern per l'Atalanta, ma il gap del calcio italiano con le top europee deve preoccupare"

Callegari: "Troppo Bayern per l'Atalanta, ma il gap del calcio italiano con le top europee deve preoccupare"

Milan-Inter 1-0: gli highlights

Milan-Inter 1-0: gli highlights

Iran, ufficiale il ritiro dai Mondiali: "Non giocheremo negli Usa"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:11
Juve, Devasini (Tether) diventa l'uomo più ricco d'Italia
22:22
Real-City, che errore di Donnarumma: Gigio spalanca la strada a Valverde così
22:19
Tottenham, Kinsky rompe il silenzio: "Dal sogno all'incubo fino a sognare di nuovo"
21:53
Champions, il rigore per l’Arsenal al 90’ fa infuriare i social: “Piscinazo…” GUARDA
21:28
Morte di Maradona, avvio nuovo processo rinviato al 14 aprile