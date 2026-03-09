Milan-Inter, novanta minuti in panchina per Calhanoglu: altro stop fisico, ecco perché non ha giocato

I giornali: lunedì 9 marzo 2026
Il centrocampista turco non ha giocato Milan-Inter per un nuovo problema alla stessa gamba del precedente infortunio: il comunicato ufficiale
Zero minuti nel "suo" derby: Hakan Calhanoglu ha osservato la sconfitta dell'Inter dalla panchina. Molti tifosi nerazzurri speravano nell'ingresso del turco nella ripresa per dare una mano sui calci piazzati e nelle conclusioni da fuori area, visto che il gioco latitava e così le occasioni pericolose. Eppure Calha è rimasto seduto tutto il tempo, sconsolato come Lautaro Martinez e i compagni di panchina, alimentando i rimpianti. Colpa di un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra, come da comunicato ufficiale interista pubblicato oggi lunedì 9 marzo 2026. Salterà, quindi, la partita contro l'Atalanta di sabato alle 15, l'obiettivo è recuperarlo per Fiorentina-Inter di domenica 22 marzo.
Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni.
"Non stava bene" aveva tagliato corto il tecnico romeno nelle interviste post-partita. Solo 24 ore prima, nella conferenza stampa della vigilia, Chivu aveva parlato così: "Sta crescendo, dal punto di vista fisico ma anche dell’intensità. L'ora fatta a Como gli è servita. È pronto e a disposizione".
Calhanoglu si era fatto male contro la Juventus, calciando in porta, rimediando un affaticamento muscolare al quadricipite della gamba destra. Era poi tornato in campo nella semifinale di Coppa Italia contro il Como ma evidentemente ha avuto una sorta di ricaduta alla coscia destra. Da capire quindi l'evoluzione fisica del turco, che servirà anche alla nazionale nel playoff mondiale contro la Romania.
Nessun comunicato, invece, a proposito di Alessandro Bastoni, il che fa pensare che non ci sia stata lesione o frattura della tibia dopo il duro contrasto con Adrien Rabiot che gli era costato l'ammonizione. Ieri aveva lasciato San Siro zoppicando facendo suonare l'allarme, ma le ultime notizie sembrano meno preoccupanti. L'infortunio del difensore rientra dunque nel campo della forte contusione, si attenderà il diminuire del dolore per poi capire quando potrà tornare ad allenarsi normalmente: la speranza è di recuperarlo per l'Atalanta.
