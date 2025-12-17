Inter, allenamento ad Appiano e poi partenza per Riad: sul volo anche Calha, Darmian e tre giovani

A bordo del volo che porterà calciatori, staff e dirigenti in Arabia Saudita ci saranno anche Matteo Darmian e Hakan Calahnoglu. Il difensore italiano e il centrocampista turco ieri hanno fatto lavoro differenziato e non saranno arruolabili per l'impegno contro i rossoblù, ma potrebbero tornare utili in caso di eventuale finale. Soprattutto Calha: il motore del centrocampo nerazzurrro aveva alzato bandiera bianca dopo pochi minuti nella sfida contro il Liverpool, facendo temere un lungo stop. Gli esami poi hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a tutto il mondo nerazzurro: nessuna lesione. Difficile pensare che Chivu possa rischiarlo, a maggior ragione visto lo stato di forma smagliante di Piotr Zielinski.