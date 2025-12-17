Logo SportMediaset

Inter, allenamento ad Appiano e poi partenza per Riad: sul volo anche Calha, Darmian e tre giovani

Allenamento ad Appiano in mattinata per i nerazzurri che poi, e nel pomeriggio, voleranno verso l'Arabia Saudita

di Redazione
17 Dic 2025 - 11:05

Inizia oggi per l'Inter la missione Supercoppa. In mattinata i nerazzurri si troveranno ad Appiano Gentile per l'ultimo allenamento prima della partenza alla volta di Riad, prevista nel pomeriggio, a 48 ore dalla semifinale contro il Bologna (trasmessa in esclusiva su Italia1) in programma venerdì alle 22 locali, 20 italiane. Una piccola novità rispetto alla passata stagione, quando Simone Inzaghi preferì volare in Arabia tre giorni prima dell'esordio. 

CALHA, DARMIAN E 3 GIOVANI A RIAD

A bordo del volo che porterà calciatori, staff e dirigenti in Arabia Saudita ci saranno anche Matteo Darmian e Hakan Calahnoglu. Il difensore italiano e il centrocampista turco ieri hanno fatto lavoro differenziato e non saranno arruolabili per l'impegno contro i rossoblù, ma potrebbero tornare utili in caso di eventuale finale. Soprattutto Calha: il motore del centrocampo nerazzurrro aveva alzato bandiera bianca dopo pochi minuti nella sfida contro il Liverpool, facendo temere un lungo stop. Gli esami poi hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a tutto il mondo nerazzurro: nessuna lesione. Difficile pensare che Chivu possa rischiarlo, a maggior ragione visto lo stato di forma smagliante di Piotr Zielinski.

Diverso il discorso per Darmian che sta ancora facendo i conti con la lesione al soleo che lo tiene ai box dallo scorso 30 settembre. L'esterno italiano viaggerà con la squadra soprattutto per l'assenza di Denzel Dumfries, che ne avrà per 2-3 mesi dopo essersi operato alla caviglia sinistra. Per fare fronte a queste assenze il tecnico nerazzurro ha deciso di portare a Riad anche tre ragazzi dell'Under23: Matteo Cocchi, esterno sinistro, Simone Cinquegrano, braccetto di destra e all’occorrenza esterno tutta fascia, e Alain Taho come terzo portiere. 

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

10:30 Allenamento ad Appiano Gentile 
15:00 Trasferimento a Malpensa
21:30 (23 locali) Arrivo a Riad

Cristian Chivu presenterà la sfida contro il Bologna in conferenza stampa giovedì 18 alle 12:30 italiane

