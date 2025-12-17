Inter: tutto su Norton-Cuffy, ma per convincere il Genoa servono 20 milioni

E' Brooke Norton-Cuffy, rivelazione del Genoa, il nome in cima alla lista di Marotta e Ausilio per sostituire Denzel Dumfries. L'infortunio dell'olandese, costretto a operarsi e a fermarsi per circa tre mesi, impone ai nerazzurri di trovare sul mercato una soluzione immediata e pronta all'uso. La prima opzione sarebbe stata Marco Palestra, giocatore di enormi prospettive ma di proprietà dell'Atalanta, società con cui, l'estate scorsa, l'Inter è rimasta decisamente scottata nell'affare Lookman, poi non andato in porto. Virare sull'inglese del Grifone è stata quindi una logica e rapida conseguenza. Norton-Cuffy, visto di persona all'opera nell'ultimo turno di campionato, ha convinto tutta la dirigenza, Chivu compreso, e sembrerebbe rappresentare il profilo ideale per la fascia destra. Unico, grande, punto di domanda è il prezzo: il Genoa non lo cede a meno di 20 milioni, un investimento che, a gennaio, sarebbe notevole.



Chi è Norton-Cuffy - Brooke Norton-Cuffy (21 anni, è nato il 12 gennaio 2004) è cresciuto nel vivaio dell’Arsenal e ha dimostrato di essere un giocatore molto atletico e offensivo, noto per la sua velocità, la capacità di spingere sulla fascia e per l’intensità nei duelli. Insomma, un Dumfries 2.0, magari ancora non così maturo ma con caratteristiche di gioco molto simili. Nel suo sviluppo ha maturato esperienza nel calcio professionistico attraverso prestiti in Championship e League One, che lo hanno aiutato a migliorare soprattutto nella fase difensiva e nella continuità di rendimento. Può giocare sia da terzino in una difesa a quattro sia da esterno a tutta fascia. A livello internazionale ha rappresentato l’Inghilterra nelle selezioni giovanili, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo per il calcio inglese. In questa prima parte di stagione ha giocato 14 partite, mettendo a referto un gol (all'Udinese) e un assist segnalandosi come uno dei migliori giocatori della squadra attualmente allenata da De Rossi.



I buoni rapporti con l'agenzia che ne cura gli interessi - Ad agevolare l'operazione potrebbero essere gli ottimi rapporti tra l'Inter e Roc Nation, l'agenzia che cura gli interessi dell'inglese. Roc Nation, che già all'epoca del mancato accordo con Lukaku si era in fondo schierata dalla parte dei nerazzurri (ruppe con il belga, ndr), gestisce ad esempio Dimarco, uomo simbolo dei vice-campioni d'Europa.



Le alternative - Detto di Palestra, per cui magari si tornerà alla carica a giugno (ma la concorrenza è molto ampia), Marotta e Ausilio hanno seguito e valutato con attenzione anche Belghali, 23enne che si sta facendo notare parecchio con la maglia del Verona. La controindicazione, però, sembra decisiva: l'algerino partirà per la Coppa d'Africa e sarà quindi indisponibile proprio nel momento in cui l'Inter ne avrebbe maggiormente bisogno. L'altro giocatore attenzionato è Moris Valincic, 23enne della Dinamo Zagabria che il club croato valuta 18 milioni ma, al momento, è considerato solo una scelta di emergenza in caso di fallimento della trattativa per Norton-Cuffy.