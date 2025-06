Inter, batosta che lascerà il segno: per ripartire serve un cambio, in panchina o nella rosa

Giochisti o risultatisti? Il dilemma più antico del calcio moderno, a dire il vero non proprio lo stesso ma ci siamo capiti, risuona forte nella testa dei tifosi interisti dopo la batosta della finale di Champions. Perché è chiaro che, a prescindere dalla permanenza o meno di Simone Inzaghi, questo ciclo iniziato col tecnico piacentino - per chi se lo chiedesse, non allarghiamo il ragionamento aggiungendo le due stagioni di Conte poiché sono solo quattro i reduci dello scudetto 2020/21 (de Vrij, Lautaro Martinez, Darmian e Bastoni) - alla resa dei conti ha portato risultati fuori da ogni previsione in Europa, due finali di Champions in tre anni è roba da anni '60 per i nerazzurri, una competitività assoluta su ogni fronte nonostante mercati per così dire al risparmio e un risanamento dei conti che però hanno portato in piazza i tifosi una sola volta, per festeggiare il titolo dello scorso anno, quello della seconda stella. Non ci dimentichiamo le due Coppe Italia e le tre Supercoppe Italiane che danno lustro alla bacheca ma poi vengono dimenticate negli anni. E proprio qui arriviamo: tra 20-30 o 40 anni che ricordo avremo di questa Inter? Ricorderemo come è entrata di diritto, sul campo, tra i top club europei mentre il resto del nostro calcio si ferma all'Europa o alla Conference League o ricorderemo la vittoria di un unico trofeo "importante" nonostante una rosa, almeno in Italia, superiore alle altre per quattro anni?