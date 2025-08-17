Milan, Gabbia: "Scudetto? Giochiamo al massimo, poi si vedrà"

"La stagione passata l'abbiamo lasciata alle spalle, siamo stati bravi a resettare tutto e allenarci bene. Oggi l'atteggiamento è stato quello giusto, abbiamo iniziato bene. Uno stadio così il 17 agosto è incredibile". Queste le parole di Gabbia a Sportmediaset dopo la vittoria nel match di Coppa Italia contro il Bari. Pressato poi sull'ipotesi scudetto ha sottolineato: "Non è il fatto di crederci, ma l'ambizione è importante perché dobbiamo pensare con lucidità a ogni partita. Dobbiamo giocare al massimo, poi vedremo".