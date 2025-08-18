Logo SportMediaset
Il Psg riparte con una vittoria in casa del Nantes

18 Ago 2025 - 08:39

I campioni di Francia e d'Europa del Paris Saint-Germain hanno inaugurato la stagione in Ligue 1 con una vittoria fortunosa (1-0) in casa del Nantes. A La Beaujoire, il PSG, senza Donnarumma in porta, ha sfiorato il gol al 42' del primo tempo, quando il cross di Gonçalo Ramos é stato respinto dalla traversa. E' servito però un autogol al 67', su tiro di Vitinha, per piegare la resistenza del Nantes. In classifica, gli uomini di Luis Enrique raggiungono Monaco e Lione. Nel pomeriggio, tutti gli occhi erano puntati sullo Stade Francis-Le-Blé di Brest per il ritorno in Ligue 1 di Olivier Giroud, 38 anni. Contro il Lilla l'ex milanista ha impiegato solo 11 minuti per segnare con un tiro-cross rasoterra. L'incontro é terminato 3-3.

09:05
Santos umiliato dal Vasco da Gama, lo sfogo di Neymar
08:39
Il Psg riparte con una vittoria in casa del Nantes
00:00
Milan, Ricci è onesto: "Ci sono cose da limare, potevamo essere più concreti"
23:34
Milan, Gabbia: "Scudetto? Giochiamo al massimo, poi si vedrà"
23:32
Milan, Pulisic: "Vogliamo vincere, se facciamo bene scudetto possibile"