Milan, Ricci è onesto: "Ci sono cose da limare, potevamo essere più concreti"

"Abbiamo fatto una buona partita, ci sono cose da limare. Abbiamo avuto tante occasioni, potevamo essere più concreti. Abbiamo gestito bene la palla, in un periodo così è meglio tenere di più pallone e far correre più gli avversari. È andata bene. Puntiamo in alto, puntiamo a fare il massimo. Si è creato un grande gruppo grazie a chi c’era già al Milan. Mi trovo molto bene con la squadra, con il mister e con i ragazzi. Ho trovato ragazzi splendidi, grande professionalità e disponibilità. Ci tengo a ringraziare i tifosi per oggi, non è scontato in una data così estiva”. Queste le parole di Samuele Ricci ai microfoni di Coppa Italia Live al termine di Milan-Bari.