Calcio

Milan, Ricci è onesto: "Ci sono cose da limare, potevamo essere più concreti"

18 Ago 2025 - 00:00

"Abbiamo fatto una buona partita, ci sono cose da limare. Abbiamo avuto tante occasioni, potevamo essere più concreti. Abbiamo gestito bene la palla, in un periodo così è meglio tenere di più pallone e far correre più gli avversari. È andata bene. Puntiamo in alto, puntiamo a fare il massimo. Si è creato un grande gruppo grazie a chi c’era già al Milan. Mi trovo molto bene con la squadra, con il mister e con i ragazzi. Ho trovato ragazzi splendidi, grande professionalità e disponibilità. Ci tengo a ringraziare i tifosi per oggi, non è scontato in una data così estiva”. Queste le parole di Samuele Ricci ai microfoni di Coppa Italia Live al termine di Milan-Bari.

